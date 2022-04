München (ots) -Die geplanten Themen:40 Jahre "Tote Hosen"Campino und Co erzählen Geschichten einer Freundschaft."Ich werde leben"Der kontroverse Roman der Niederländerin Lale Gül erzählt ihren Kampf um Freiheit.Gefeiertes MultitalentDie Schauspielerin, Comedienne und Sängerin Meltem Kaptan.Herausragende KunstDer Designer Isamu Noguchi wird mit einer großen Ausstellung in Köln geehrt.Moderation: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Klaus Reimann (WDR)Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5191744