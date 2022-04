Die Unternehmen Frontline Ltd. und Euronav NV haben vor wenigen Minuten bekanntgegeben, dass man fusionieren will. Vorstände und Aufsichtsräte haben bereits zugestimmt. Die Fusion soll stattfinden auf der Grundlage eines Umtauschverhältnisses von 1,45 Frontline-Aktien für jede Euronav-Aktie, was dazu führt, dass Euronav- und Frontline-Aktionäre ca. 59 Prozent und 41 Prozent der Anteile an der kombinierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...