DJ Fed/Bullard erwartet anhaltendes Wirtschaftswachstum

Von Greg Robb

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in den USA kann nach Einschätzung von James Bullard, President der St. Louis Federal Reserve, noch von langer Dauer sein. Das reale Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr langsamer, aber robust um 2,8 Prozent zulegen - trotz eines aufgrund der Omikron-Variante des Corona-Virus und der russischen Invasion in der Ukraine relativ schwachen ersten Quartals, sagte Bullard in einem Vortrag an der Universität von Missouri. "Die Arbeitsmärkte sind robust und werden sich 2022 wahrscheinlich weiter verbessern", fügte er hinzu. Eine Rezession ist seiner Meinung nach also nicht in Sicht.

Bullard ist im zinsgebenden Offenmarktausschuss der US-Notenbank in diesem Jahr stimmberechtigt, und hat sich bislang klar für eine rasche Zinsanhebung ausgesprochen, um auf diese Weise der steigenden Inflation Einhalt zu gebieten. Bullard will den Leitzins noch in diesem Jahr auf über 3 Prozent steigen sehen. Seine jüngsten Äußerungen deuten darauf hin, dass er davon ausgeht, dass die US-Wirtschaft eine solch aggressive Straffung verkraften kann.

April 07, 2022 09:35 ET (13:35 GMT)

