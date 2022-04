Der nächste Autobauer strebt an die Börse. Am Donnerstag gab VinFast bekannt, seine Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht zu haben. Das Unternehmen will mit elektrischen SUVs Anbietern wie Tesla oder Rivian Konkurrenz machen. Das IPO dürfte den Vietnamesen einen Milliardenbetrag einbringen.Wie Bloomberg berichtet, soll VinFast bei seinem US-Börsengang ein Emissionsvolumen von etwa zwei Milliarden Dollar anstreben. Damit wäre es das größte IPO eines vietnamesischen Unternehmens aller Zeiten, ...

