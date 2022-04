Die vergangene Handelswoche war von wachsenden Sorgen über eine schnelle Zinsanhebung in den USA und einer weiteren Verhärtung der Fronten zwischen dem Westen und der Ukraine einerseits und Russland andererseits geprägt. Neue Sanktionen ließen die Rohstoffmärkte angespannt zurück, die Ankündigung einer erneuten Freigabe strategischer US-Ölreserven in den kommenden Monaten hatte nur wenig Einfluss auf den Ölpreis. Die Aktienmärkte entwickelten sich uneinheitlich, und die Edelmetalle zeigten sich in diesem Umfeld schwächer. Zur ...

