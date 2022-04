Von Hannah MurphyFinancial TimesÜbersetzung: Stefanie KonradMeta will mit Coins, Token und Finanzdienstleistungen zurück an die Spitze. Der angeschlagene Social-Media-Konzern hatte bereits Pläne, eine Kryptowährung einzuführen. Diese sind allerdings gescheitert, und Meta sucht weiter nach neuen Einnahmequellen. Die Pläne zur Einführung einer virtuellen Währung in seine Apps nehmen nun langsam Gestalt an.Meta-Chef Mark Zuckerberg sucht nach alternativen Einnahmequellen und will neue Funktionen einführen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...