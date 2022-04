Der Lockdown in Shanghai ist ein Offenbarungseid für die Machthaber in China - speziell für den scheinbar allmächtigen Xi Jinping! Der Lockdown in Shanghai - ein Offenbarungseid für China Schanghai ist um diese Jahreszeit normalerweise ein heiterer Ort: Es ist die Zeit von Qingming, dem Grabpflegefest. Der Winter ist vorüber mit seinem nasskalten Wetter, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...