Vaduz (ots) -



Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen informiert darüber, dass Ferrero Schweiz freiwillig ausgewählte Chargen von Kinderschokoladenerzeugnissen vorsorglich zurückruft. Hintergrund des Rückrufs ist der Verdacht auf eine mögliche, bis dato aber nicht nachgewiesene Salmonellenkontamination dieser Produkte. Sämtliche der zurückgerufenen Produkte wurden in Belgien hergestellt. Einzelheiten zu den zurückgerufenen Produkten können auf der Internetseite des Unternehmens unter folgendem Link: https://www.ferrero.ch/ abgefragt werden.



Detailhandelsunternehmen, welche solche Produkte in Liechtenstein vertreiben, sind aufgefordert, sich mit ihren Lieferanten bezüglich allenfalls notwendiger Massnahmen in Verbindung zu setzen. Konsumentinnen und Konsumenten, die solche Produkte zu Hause haben, sind zur Kontaktaufnahme mit dem Consumer Service Team von Ferrero unter der Tel.: +41 417286489 aufgefordert.



Pressekontakt:



Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen

Wolfgang Burtscher

T +423 236 7315



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100887664

FERRERO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de