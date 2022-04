(shareribs.com) Brüssel 07.04.2022 - Während in Deutschland die Legalisierung von Cannabis zumindest geplant ist, sind viele Länder Europas mit einem solchen Schritt zurückhaltend. Die Bürger Europas sind da weiter. In den USA wurden im vergangenen Jahr hohe Steuereinnahmen erzielt. In einer Studie, die vom Beratungshaus Hanway Associates und dem Cannabisproduzenten Curaleaf durchgeführt wurde, zeigt ...

