von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Das Geld in Deutschland verliert weiterhin drastisch an Wert. Laut einer ersten Schätzung lag die Inflationsrate im März bei 7,3 Prozent. Sie erreicht damit den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Im Februar betrug die Teuerungsrate noch 5,1 Prozent. Doch der Ukraine-Krieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...