AURORA, Ontario, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute bekanntgegeben, dass der Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr 2021, einschließlich des Lageberichts und der geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse, des Jahresinformationsblatts und des Formulars 40-F, jetzt auf der Website des Unternehmens unter www.magna.com verfügbar ist. Magna hat diese Dokumente zudem bei den Canadian Securities Administrators (abrufbar auf sedar.com) und der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (abrufbar auf www.sec.gov/edgar) eingereicht.



Unsere Jahres- und außerordentliche Hauptversammlung 2022 findet am Dienstag, 3. Mai 2022, ab 10:00 Uhr.

Magna stellt den geprüften Jahresabschluss, wie er in unserem Jahresbericht 2021 enthalten ist, auf Anfrage kostenlos über unsere Website oder schriftlich an Magna International Inc., Attn: Corporate Secretary, 337 Magna Drive, Aurora, ON, Kanada L4G 7K1, zur Verfügung.

INVESTORENKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com , +1 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com , +1 248.761.7004

UNSER GESCHÄFT.