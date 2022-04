Halle/MZ (ots) -



Dramatisch ist die Lage noch nicht, besorgniserregend ist die Niederlage für das Bündnis aber schon. Zwar waren Impfpflicht-Fragen in Deutschland schon immer überaus umstritten, über Parteigrenzen hinweg: Dass sich dieser Faktor in der Corona-Debatte noch mal verstärkt, ist logisch. Diesen Sonderfaktor muss man einrechnen. Andererseits war das Agieren der Koalitionspolitiker - auch das von Kanzler und Gesundheitsminister - strategisch schwach. Statt Mehrheiten zu organisieren und anschlussfähige Vorschläge vorzulegen, verrannten sich die Impfpflicht-Befürworter im taktischen Klein-Klein.



Kann die Koalition in umstrittenen Fragen gemeinsam agieren? Jeder neue Wackler vergrößert ab sofort die Unsicherheiten.



