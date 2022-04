Der Krieg in der Ukraine mit seinen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft lässt derzeit am deutschen Aktienmarkt keine länger anhaltende Erholung zu. Nachdem der DAX am Donnerstag zunächst zulegte und einen kurzen Ausflug über die Marke von 14.300 Punkte wagte, ging es im Tagesverlauf rasch wieder nach unten.Mit einem Abschlag von 0,52 Prozent auf 14.078,15 Punkte ging der Leitindex nur wenige Zähler über seinem Tagestief aus dem Handel. Der MDAX für die mittelgroßen Werte sank um 0,73 Prozent ...

