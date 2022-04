Die Nasdaq-Kursnotiz von Mullen Automotive (WKN: A3C67R) gerät am Donnerstag weiter unter Abgabedruck. Grund ist ein tags zuvor veröffentlichter Shortreport von Hindenburg Research. Heute geht es -9,5% bergab auf 2,40 US$. Der US-Hersteller in spe von Elektroautos hatte auf der Los Angeles Auto Show in November 2021 seinen Elektro-SUV Mullen Five präsentiert. Dazu geplant sind Cargo-Vans der Klasse 1 und 2. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...