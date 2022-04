DGAP-Ad-hoc: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG beschließt Umstellung des Geschäftsjahres



07.04.2022 / 19:07 CET/CEST

Zürich, Schweiz - 7. April 2022 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, hat die Anpassung ihres Geschäftsjahres (Bisher 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres) an das Kalenderjahr beschlossen. Der Verwaltungsrat von beaconsmind hat heute im Rahmen einer Verwaltungsratssitzung einem entsprechenden Vorschlag zugestimmt. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 wird es ein Rumpfgeschäftsjahr für den Zeitraum 01.07.2022 bis 31.12.2022 geben. Das nächste Geschäftsjahr von beaconsmind, welches dem Kalenderjahr entspricht, ist dann das Jahr 2023. Mit der Angleichung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr würden Erleichterungen in der Rechnungslegung sowie eine bessere Vergleichbarkeit mit Leistungskennzahlen erwartet. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)



Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)



Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

