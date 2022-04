DGAP-Ad-hoc: KSB SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

07.04.2022 / 19:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

KSB von Cyberangriff betroffen Frankenthal, 07. April 2022 Die KSB SE & Co. KGaA sowie weitere Gesellschaften der KSB-Gruppe gewannen in der Nacht vom 06. auf den 07. April Kenntnis davon, dass sie Ziel einer ernsthaften Cyberattacke geworden sind. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte keine Verschlüsselung festgestellt werden und der laufende Betrieb war nicht beeinträchtigt. Entsprechend des für solche Situationen vorgesehenen Notfallplans wurden aus Vorsichtsgründen umgehend erforderliche Maßnahmen eingeleitet; diese führen nun zu Einschränkungen im laufenden Betrieb. Die sofort eingerichtete Task Force arbeitet mit externen Cybersecurity-Experten und Datenforensikern daran, den Normalbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen. Eine Auswirkung auf die bislang prognostizierte wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens kann nicht ausgeschlossen werden.





