BRÜSSEL (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat der Ukraine weitere und zügige Unterstützung im Kampf gegen den russischen Angriff zugesagt. "Wir schauen uns tagtäglich an, was sie unserer Meinung nach am meisten brauchen", sagte Blinken am Donnerstag in Brüssel nach einem Treffen der Außenminister der Nato-Staaten. "Wir hören ihnen zu, wenn sie uns sagen, was sie brauchen." Und es gebe ein großes Bewusstsein für die Dringlichkeit. "Ich glaube, das war hier heute bei allen Verbündeten und Partnern zu spüren."

Bei dem Nato-Treffen hatte der als Gast eingeladene ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba angesichts der erwarteten Offensive Russlands im Osten der Ukraine Druck gemacht und sehr zur Eile gemahnt. "Entweder Sie helfen uns jetzt, und ich spreche von Tagen, nicht von Wochen, oder Ihre Hilfe wird zu spät kommen", sagte Kuleba. Dann würden viele Menschen sterben, viele Zivilisten ihre Häuser verlieren und viele weitere Städte und Dörfer zerstört.

Blinken betonte, die USA hätten der Ukraine schon lange vor dem russischen Einmarsch im großen Stil militärische Unterstützung zukommen lassen, "weil wir befürchteten, dass Russland einen solchen Angriff plant und vorbereitet". Seit Kriegsbeginn sei die Unterstützung noch mal deutlich intensiviert worden. Dies sei neben dem außergewöhnlichen Mut der Ukrainer mit ein Grund, warum sich das Land bislang so effektiv gegen die russischen Angreifer wehre.

Die Sicherheitshilfen der USA für die Ukraine seit Anfang vergangenen Jahres beliefen sich auf mehr als 2,4 Milliarden Dollar, sagte Blinken weiter. Mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar an Hilfen seien seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar geflossen./jac/DP/zb