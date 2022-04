MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Seine Anfang Februar veröffentlichten Annahmen für die diesjährigen Aussichten in der Chemie-Industrie seien mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine wieder auf den Kopf gestellt worden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für den Sektor wird Mayer nun größtenteils pessimistischer, da der aktuelle Chemie-Zyklus wegen der Folgen des Krieges früher enden dürfte als zunächst gedacht. Zu den Unternehmen, die mit ihren Zahlen für das erste Quartal dennoch positiv überraschen könnten, zählt Mayer Brenntag, EMS, Fuchs, Linde, Nabaltec, Sika, Symrise und Wacker./ajx/zb



ISIN: DE000WCH8881

