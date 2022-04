Mit seiner Flaggschiff-Technologiemarke FEELM sticht das Unternehmen auf dem Weltmarkt hervor

SMOORE, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für das Vaping ("Dampfen" von E-Zigaretten), hat seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr bekannt gegeben.

SMOORE verbuchte für 2021 einen Jahresumsatz von 13,75 Milliarden RMB (Renminbi), was einem Anstieg von rund 37,4 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen hat sich außerdem verpflichtet, seine direkten und indirekten Produktions- und Betriebsaktivitäten bis 2050 kohlenstoffneutral zu gestalten, und ist damit das erste Unternehmen der Zerstäubungstechnik, das einen Fahrplan zur Kohlenstoffneutralität vorgelegt hat.

Seit 2021 gelten weltweit strengere Vorschriften für die elektronische Zerstäubungsindustrie, und viele Länder haben höhere Sicherheitsstandards für elektronische Zerstäubungsprodukte festgelegt. Dennoch hat SMOORE seine Position als weltweit größter Hersteller von Vaping-Geräten behauptet. Nach einem Bericht von Frost Sullivan hat sich der Marktanteil des Unternehmens im Bereich der Herstellung von Vaping-Geräten weltweit von 18,9 im Jahr 2020 auf etwa 22,8 im Jahr 2021 erhöht.

Mit seinem technologischen Vorsprung bei der Zerstäubung hat SMOORE seine weltweiten Firmenkunden weiter gestärkt. Der Firmenkundenumsatz überstieg zunächst 10 Mrd. RMB und erreichte 12,59 Mrd. RMB, was einem starken Wachstum von 37,4 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei entfielen in der letzten Jahreshälfte 2021 über 70 des Firmenkundenumsatzes auf das Ausland. Dies ist größtenteils zurückzuführen auf das Flaggschiff des Unternehmens, die geschlossene Vaping-Tech-Marke FEELM, die von führenden Vaping-Marken weltweit anerkannt wurde. Bis heute wurden Vaping-Geräte mit FEELM-Zerstäubern in 50 Länder in Europa, Amerika, Ostasien, Afrika und Ozeanien exportiert.

"Treibende Kraft in der Zerstäubungsindustrie ist die technologische Innovation, die zu grundlegenden Durchbrüchen bei der Produktsicherheit und der Aromawiedergabe führt", sagte Chen Zhiping, Chairman of the Board von SMOORE.

Im Jahr 2021 hat SMOORE seine Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter erhöht. Die F&E-Ausgaben beliefen sich insgesamt auf über 670 Mio. RMB, was einem Anstieg von etwa 59,7 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

SMOORE hat ein umfassendes Sicherheits-Bewertungssystem entwickelt, das seine Kunden bei der Einhaltung der Normen der verschiedenen Märkte unterstützt. Beispielsweise hat SMOORE das erste firmeneigene Labor für Risikobewertungen zur Einhaltung der TPD (Tabakproduktrichtlinie) der Europäischen Union in China aufgebaut, um Kunden bei der Erfüllung der EU-Marktzugangsanforderungen für Vaping-Produkte zu unterstützen. Es kann Prüfberichte innerhalb von 5 Arbeitstagen erstellen.

Darüber hinaus hat SMOORE sieben Grundlagenforschungszentren in China und den USA aufgebaut und in Betrieb genommen. Per 31. Dezember 2021 beschäftigte SMOORE insgesamt 1.254 F&E-Experten, von denen 101 einen Doktor- oder höheren akademischen Grad besitzen. Die kumulierte Zahl der Patentanmeldungen des Unternehmens beläuft sich auf 3.408. Sie betreffen die Bereiche Temperaturregelung, Heizelemente, auslaufsichere Technologie und E-Liquid-Lagerung. Im Jahr 2021 betrug die Zahl der neuen Patentanmeldungen weltweit 1.187.

Während des Berichtszeitraums führte SMOORE auch die neueste Generation von Produktionslinien ein, die eine vollautomatische Produktion von der Montage über die E-Liquid-Injektion bis hin zur Verpackung ermöglichen. Inzwischen hat die Produktionskapazität in einer einzigen Linie 7.200 Standardverdampfer pro Stunde erreicht, womit das Unternehmen seine führende Position in der Herstellung behauptet. Die vollautomatische Produktionslinie wird von den FEELM-Kunden in großem Umfang genutzt.

Nach dem Bericht von Frost Sullivan wird erwartet, dass der Weltmarkt für Vaping-Geräte von 2022 bis 2026 mit einer durchschnittlichen Rate von ca. 25,3 %, bezogen auf den Ab-Werk-Preis, wachsen wird. Die globalen Verbraucher erwarten Produkte mit verbesserter Sicherheit, authentischerer Aromawiedergabe und leistungsstarken Funktionen zur Erfüllung ihrer vielfältigen Bedürfnisse.

Daher führte FEELM 2021 die weltweit erste Keramikspulen-Einweg-Pod-Lösung ein. FEELM wird 2022 weitere Einwegprodukte auf ausländische Märkte bringen, um sein Produktportfolio weiter zu stärken.

Außerdem hat FEELM im Januar 2022 in London die weltweit dünnste Keramikspulen-Vape-Pod-Lösung FEELM Air vorgestellt. FEELM Air ist von den strategischen Partnern von FEELM weithin anerkannt und bietet 7 wichtige Durchbrüche im Vaping-Erlebnis, unter anderem in den Bereichen Schadensminderung, Aromawiedergabe und Auslaufsicherheit. "FEELM Air wird zunächst auf Überseemärkten eingeführt", sagte Frank Han, President von FEELM und Vice President von SMOORE. "Derzeit arbeitet FEELM mit globalen Kunden an der regionalen Einführung und Vermarktung von FEELM Air."

Auf der SMOORE 2021 Annual Performance Conference berichtete Qiu Lingyun, Vice President von SMOORE, dass die USA und China nacheinander ein Verbot von Aromen für E-Zigaretten eingeführt haben und SMOORE bereits seit etwa einem Jahr technische Lösungen für Tabakaromen in Übereinstimmung mit den US-Vorschriften ausgearbeitet hat, bevor der Entwurf der chinesischen nationalen Normen für E-Zigaretten in Kraft trat. SMOORE ist daher zuversichtlich, seine Kunden bei der Bewältigung der Übergangsphase der Vorschriften unterstützen zu können.

Überdies haben Einwegverdampfer in den letzten Jahren eine starke Wachstumsdynamik gezeigt. Laut Qiu Lingyun hat SMOORE integrierte Lösungen für das Heizelement, das E-Liquid und den Temperaturbereich von Einwegverdampfern entwickelt, um so sein Produktportfolio zu diversifizieren. Damit ist SMOORE bereit, in Kürze erfolgreiche Einwegprodukte auf den internationalen Märkten einzuführen.

Im Jahr 2022 werden SMOORE und seine technische Vorzeigemarke FEELM voraussichtlich mit weiteren Tabakunternehmen und führenden Vaping-Marken zusammenarbeiten und seinen Bestandskunden die neuesten Vaping-Lösungen wie FEELM Air und Einweg-Pods anbieten.

