DGAP-Ad-hoc: SMT Scharf AG

SMT Scharf AG erwartet deutliche Steigerung des Quartalsergebnisses



07.04.2022 / 20:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SMT Scharf AG erwartet deutliche Steigerung des Quartalsergebnisses Hamm, 7. April 2022 - Die SMT Scharf AG (WKN: 575198; ISIN: DE0005751986) gibt bekannt, dass sie heute erfahren hat, Rückstellungen in Höhe von rund EUR 4 Mio. auflösen zu können. Dadurch wird sich das operative Konzernergebnis (EBIT) für das 1. Quartal 2022 um denselben Betrag erhöhen. Die Rückstellungen waren im Zusammenhang mit eventuell zu erbringenden Leistungen gegenüber Kunden gebildet worden. Es hat sich nun herausgestellt, dass diese Leistungen nicht in voller Höhe zu erbringen sind. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und insbesondere in Bezug auf die nochmals gestiegene Volatilität im Zusammenhang mit der Russland-Ukraine-Situation hatte die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 trotz grundsätzlich positiver Geschäftsaussichten keine quantitative Umsatz- und Ergebnisprognose abgegeben.

