Toronto (ots/PRNewswire) -Der iTQ ist auf dem besten Weg, das Spiel zu revolutionieren, denn er ist das neueste "must have" in der Tasche eines jeden Golfers.Mit dem Start des Masters hat XonicTM die Markteinführung des iTQTM bekanntgegeben: ein neues, spezialisiertes KI-Caddie-Tool, das auf den Schwung eines jeden Golfers individuell zugeschnitten ist. Es ist das einzige mobile Tool seiner Art, das Golfern in Echtzeit maßgeschneiderte Quick-Fixes und Tipps von PGA-Professionals zur Verfügung stellt, um ihnen während ihrer Runde zu helfen, wann immer sie es brauchen. Es gibt keine Lektionen oder Übungen - die Korrekturen und Tipps sind so konzipiert, dass sie sofort funktionieren."Ich hatte bereits einen Entfernungsmesser, ich brauchte keine Hilfe bei der Schlägerwahl, und die ganzen Statistiken meines Golfschwungs waren mir egal" , sagt Eileen Jurczak, Gründerin und CEO von Xonic. "Alles, was ich wollte, war ein einfach zu bedienendes Tool, das meinen Schwung kennt und mir im Handumdrehen effektive Schnellkorrekturen und Tipps gibt - ein Quick Tip Caddie"Ganz gleich, ob es darum geht, den Par-3-Slice zu korrigieren oder Hilfe beim Abschlag aus einer Hanglage zu erhalten, Golfer können jetzt ihren nächsten Schlag auf dem Golfplatz mit Zuversicht ausführen."Ich unterrichte seit fast 30 Jahren Golf und Golfer fragen mich immer nach schnellen Tipps" , sagt Dustin Kerr-Taylor, Head Golf Professional und Class A PGA Pro. "Ich finde es großartig, dass jeder Golfer jetzt seinen eigenen, persönlichen Caddie haben kann, der ihm während des Spiels schnelle Tipps vom PGA Pro gibt."Was den iTQ auszeichnet, ist sein fortschrittliches, zum Patent angemeldetes KI-System, das kontinuierlich lernt und sich an jeden Golfer und seinen Schwung anpasst und auf dem Swing Signature-Prinzip von Xonic basiert. Jeder Golfer hat eine einzigartige Schwungsignatur, d. h. die natürliche Art und Weise, wie sich sein Körper bewegen möchte, wenn er den Golfschläger schwingt, und diese ändert sich selten."Das Swing Signature-Prinzip von Xonic ist genau richtig", sagt Bob Lean, Head Golf Professional und Class A PGA Pro. "In den fast 40 Jahren, in denen ich Golf unterrichte, habe ich fast nie erlebt, dass einer meiner Schüler seine Schwungsignatur verändert hat.Das Team von Xonic, bestehend aus PGA-Profis, hat Tausende von Schnellreparaturen und Tipps zusammengestellt, die exklusiv für den iTQ geschrieben wurden. Der iTQ analysiert die Schwungsignatur jedes Golfers und erkennt sofort, welche Korrekturen und Tipps für ihn am besten geeignet sind.Jede Saison werden neue PGA-Profis, Korrekturen und Tipps hinzugefügt.Golfer können die Leistungsfähigkeit des iTQ mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion erleben, indem sie ihn im App Store und bei Google Play herunterladen.Besuchen Sie xonicgolf.com um mehr zu erfahren.Über Xonic Golf:Xonic (sprich: ex-onic) entwickelt und baut Lösungen für die Golfindustrie und nutzt Technologien, um das Spielerlebnis für alle Golfer zu verbessern. Der Name des Unternehmens basiert auf dem Wort "Exon", das Teil des Erbguts eines jeden Menschen ist, denn Golf ist das Herzstück der Arbeit von Xonic.Kontakt:Kontakt zur Presse: Eileen Jurczak, Xonic Golf Inc., eileen.jurczak@xonicgolf.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1782274/Xonic_Golf_Inc__XONIC_LAUNCHES_GOLF_S_FIRST_EVER_AI_POWERED_QUIC.jpgOriginal-Content von: Xonic Golf Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162500/5191931