Frankfurt (www.fondscheck.de) - An den Märkten scheint ein Stück Normalität zurück zu sein, so die Deutsche Börse AG.Dabei würden die schlechten Nachrichten aus der Ukraine nicht abreißen. Deutschland wolle nun weitere Sanktionen verhängen. Hubert Heuclin von BNP Paribas melde dennoch anhaltende Zuflüsse in Aktien-, aber auch Anleihen-ETFs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...