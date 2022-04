In Kooperation mit der International Finance Corporation (IFC) und dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (State Secretariat for Economic Affairs SECO) war das Marrakech-Safi Regional Center for Investment Gastgeber der ersten Veranstaltung des Marrakech Investor Day, einer bedeutenden Tagung, die Hunderten von Investoren die Möglichkeit bot, die großartigen Vorteile und neuen Investitionsmöglichkeiten in Marrakesch zu entdecken.

Die Unterbrechungen der globalen Lieferketten, die jüngsten geopolitischen Entwicklungen und die Forderung nach "grüner Produktion" in Kombination mit den vielfältigen Freihandelsabkommen, die einen direkten Zugang zu mehr als 1,3 Milliarden Verbrauchern ermöglichen, haben Marrakesch für Investoren aus aller Welt als nachhaltige Alternative positioniert.

Marrakesch ist eine beeindruckende kaiserliche Stadt mit subtropisch mildem Klima und herrlichen Landschaften, die sie zu einem unvergesslichen Reiseziel machen. Darüber hinaus bietet Marokko Investoren aus der ganzen Welt attraktive Vorteile. Zu diesen Vorteilen gehören politische Stabilität, eine geo-strategisch günstige Lage und ein direkter Zugang zu den Märkten Europas und Afrikas, ein attraktives, unternehmerfreundliches Umfeld, eine solide, moderne Infrastruktur und namhafte Talente, die an zwei der besten Universitäten Afrikas ausgebildet werden, all dies kombiniert mit einem einzigartigen Lebensstil und einer höheren Lebensqualität.

Marrakesch, eine Stadt, die an der Spitze der Nachhaltigkeit steht

Dank des unermüdlichen Willens des marokkanischen Königs und des Ziels, bis 2030 52% der Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen, bietet Marrakesch Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio etwas "grüner" zu gestalten und die Industrien der Welt zu dekarbonisieren.

Die Veranstaltung war zudem eine Gelegenheit, den kulturellen Reichtum und die Vielfalt Marrakeschs kennenzulernen. Marrakesch fördert und vereinfacht aktiv ausländische Investitionen in zahlreichen Sektoren wie Agrarwirtschaft, Tourismus, Kreativwirtschaft, erneuerbare Energien, Logistik, Offshoring und Informations- und Kommunikationstechnologie.

Diese Investitionsmöglichkeiten wurden dank zahlreicher Reformen und Fördermechanismen ermöglicht, die verschiedene Anreize zur Investitionsförderung (bis zu 30 der gesamten Investitionssumme), zur Verbesserung des Geschäftsklimas und der Wettbewerbsfähigkeit des Privatsektors bieten.

Mehr als 50 Doppelbesteuerungsabkommen, keine Beschränkungen bei der Höhe des Aktienkapitals und die freie Kapitalrückführung sind ebenfalls maßgebliche Faktoren, die es der Region ermöglichen, ein besonders modernes und attraktives rechtliches und steuerliches Umfeld zu bieten.

Im Rahmen der Veranstaltungen des Marrakesch Investor Day konnten sichinternationale Investoren hautnah von diesen Vorteilen überzeugen, die die Vereinfachung von Investitionen in Marrakesch fördern und die Transparenz erhöhen, wie z.B. die Vereinfachung der Zollverfahren und die persönliche Unterstützung durch das Marrakesch-Safi Regional Center for Investment.

Die Veranstaltung umfasste auch eine Diskussionsrunde über datenbezogene Investitionsmöglichkeiten, gefolgt von der Verleihung der Marrakech Investor Awards, mit denen die wichtigsten Investoren der Region gewürdigt werden sollen.

Um die Veranstaltung noch einmal zu erleben undmehr über Investitionsmöglichkeiten in Marrakesch zu erfahren, besuchen Sie www.marrakechinvest.ma

Das Regional Investment Center of Marrakech-Safi ist eine öffentliche Einrichtung, deren Aufgabe es ist, Investitionen in der Region Marrakesch-Safi zu vereinfachen, zu unterstützen und zu fördern.

