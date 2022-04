LevitasBio, Inc. stellte heute das LeviCell EOS-System vor, seine Lösung der nächsten Generation für die Zelltrennung und -anreicherung mit höherem Durchsatz und gleichzeitiger gezielter Selektion lebensfähiger Zellen. Mithilfe der praxiserprobten Levitationstechnologie können Forscher ihre Experimente jetzt effektiv bis auf das 16-fache skalieren und bis zu 40 Millionen Zellen pro Lauf verarbeiten. Das LeviCell EOS-System wird zusammen mit den neuen LeviPrep- und LeviSelect-Produktlinien für die Gewebedissoziation und die gezielte Zellselektion auf der Generalversammlung 2022 der American Association for Cancer Research vorgestellt, die vom 8. bis 13. April in New Orleans, Louisiana, stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005409/de/

Beispielloser Probendurchsatz und Skalierbarkeit

LevitasBio revolutionierte erstmals die Probenvorbereitung im Jahr 2020 mit der Einführung des LeviCell-Systems, das Forschern eine sanfte, schnelle und unvoreingenommene Methode zur Trennung und Anreicherung von interessierenden Zellen durch Magnetschwebetechnik vorstellte. Weniger als zwei Jahre später hat LevitasBio den oft geäußerten Wunsch der Forscher nach Skalierbarkeit erfüllt, sowohl in Bezug auf die Menge der Proben als auch der Zellen, die schwebend transportiert und zugänglich gemacht werden können. Das neue LeviCell EOS-System erhöht den Probendurchsatz um das Vierfache und ermöglicht die Verbindung und unabhängige Steuerung von bis zu vier LeviCell EOS-Modulen, wodurch die Gesamtskalierbarkeit um das 16-fache erhöht wird. Forscher können ihre Entdeckungen jetzt mit beispielloser Probenverarbeitungsleistung und Erkenntnissen beschleunigen.

Eine neue Ära in der Probenverarbeitung

Das LeviCell EOS-System führt mehrere neue Funktionen ein, die die unvoreingenommene Probenverarbeitung verbessern, um das Studium der natürlichen Biologie zu optimieren. First ist ein integriertes Wärmekontrollsystem, das es Benutzern ermöglicht, aus einer Reihe vordefinierter Temperaturen auszuwählen, um sicherzustellen, dass Proben bei idealen Temperaturen verarbeitet werden, um den Zellzustand aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus ermöglicht ein fortschrittliches, vollständig retikuliertes Bildgebungssystem eine leistungsstarke Probencharakterisierungsanalyse in Echtzeit während der Verarbeitung. Wichtige Erkenntnisse wie Fraktionierung, Zellzahlen, Lebensfähigkeitsbewertung und Qualitätsmessungen können in Echtzeit überprüft werden, sodass Forscher fundierte Entscheidungen darüber treffen können, wie sie ihre angereicherten Proben in nachgelagerten Studien am besten nutzen können.

Schließlich bietet das LeviCell EOS-System beispiellose Flexibilität mit einem modularen und austauschbaren EOS-Magnetkern. Eine wachsende Familie wählbarer Kernmodule wird eine breite Palette von speziell optimierten Anwendungen auf einer einzigen Plattform ermöglichen.

"Wir verändern die Landschaft, wie Forscher ihre Experimente durchführen", sagt Martin Pieprzyk, CEO von LevitasBio. "Das neue LeviCell EOS-System ebnet den Weg für vollständig integrierte Ansätze zur Probenverarbeitung und genauen Charakterisierung bei skaliertem Durchsatz. Dies markiert eine tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise, wie Wissenschaftler mit ihren Proben arbeiten."

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.levitasbio.com/eos. Wenden Sie sich für Kooperationen und Geschäftsentwicklung an Paul Steinberg unter steinberg@levitasbio.com.

Über LevitasBio

LevitasBio hat eine neue und leistungsstarke Methode der Zellanreicherung und -analyse entwickelt. Unter Verwendung der proprietären Levitationstechnologie kann unsere LeviCell-Plattform Zellen genau und schonend erkennen, quantifizieren, anreichern und testen. Unsere unvoreingenommene, markierungsfreie Methode kann Zelltyp und -zustand mit minimalem Zeit- und Handhabungsaufwand erkennen und wurde für ein breites Spektrum kritischer Anwendungen übernommen, darunter Single Cell Multi-Omics, CRISPR und Zelllinienentwicklung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005409/de/

Contacts:

Lawreen Asuncion

pr@levitasbio.com