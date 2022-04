WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Suspendierung der Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine begrüßt. "Die Vereinigten Staaten haben eng mit unseren Verbündeten und Partnern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um diese Abstimmung voranzutreiben", teilte Biden am Donnerstag mit. "Die russischen Streitkräfte begehen Kriegsverbrechen. Russland hat im Menschenrechtsrat nichts zu suchen." Nach der "historischen Abstimmung" in der UN-Vollversammlung könne Russland im Menschenrechtsrat keine "Desinformation" mehr verbreiten. Russland erklärte die Mitgliedschaft in dem UN-Gremium nach dem Votum am Donnerstag selbst für vorzeitig beendet.

Biden teilte mit Blick auf die Suspendierung und den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit: "Dies ist ein bedeutender Schritt der Internationalen Gemeinschaft, der zeigt, wie Putins Krieg Russland zu einem internationalen Paria gemacht hat." Die Bilder aus Butscha und anderen Orten in der Ukraine nach dem Abzug russischer Truppen seien entsetzlich. Die Hinweise darauf, dass Menschen vergewaltigt, gefoltert oder hingerichtet worden seien - und in einigen Fällen ihre Leichen geschändet worden seien -, "sind ein Skandal für unsere gemeinsame Menschlichkeit". Russlands Lügen kämen nicht an gegen die "unbestreitbaren Beweise" für das, was in der Ukraine geschehe./cy/DP/zb