In Zusammenarbeit mit Wageningen University Research untersuchte Fluence, wie die Beleuchtung zwischen den Pflanzenkronen (Intercanopy) in Kombination mit Oberlicht (Top Light) den Ertrag und die Form von Gurken und Tomaten beeinflusst

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Cannabis- und Lebensmittelproduktion, hat die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit zur Beleuchtung zwischen den Pflanzenkronen in Zusammenarbeit mit Wageningen University Research (WUR) veröffentlicht. Die Forschungsergebnisse von Fluence haben gezeigt, dass Beleuchtungsbehandlungen mit hoher Intensität in Kombination mit Oberlicht den Ertrag der Gurkensorten Hi Power und Skyson sowie der Tomatensorten Merlice und Brioso steigern.

Im Anschluss an die mehrjährige Forschungsarbeit von Fluence zu den allgemeinen Auswirkungen von Breitspektrum-Beleuchtungslösungen auf die Pflanzenentwicklung führten Fluence und WUR weitere Untersuchungen zu den Auswirkungen verschiedener Lichtverhältnisse und -intensitäten auf die Pflanzenmorphologie und Fruchtqualität während einer Wintersaison durch.

"Die Anbauer haben schon seit Jahrzehnten dieselben Benchmarks für die Beleuchtungsstrategien im Weinbau verwendet. Diese Benchmarks wurden in der Regel von Kulturpflanzen abgeleitet, die mithilfe von Hochdruck-Natriumlampen angebaut wurden, die die potenzielle Lichtintensität infolge der übermäßigen Wärmeentwicklung einschränkten", sagte David Hawley, leitender Wissenschaftler bei Fluence. "LEDs machen diese Einschränkung praktisch hinfällig. Während Fluence erforscht, wie Anbauer in die Lage versetzt werden können, so produktiv wie möglich zu sein und ihren Gewinn zu maximieren, wollten wir nicht nur untersuchen, wie sich höhere Lichtintensitäten auf die Nutzpflanzen auswirken, sondern auch, wie die Nutzpflanzen die Energie innerhalb der Pflanzenkronen nutzen. Unsere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Beleuchtung der Pflanzenkronen in Verbindung mit einer Oberlichtstrategie mit höherer Intensität die Erträge im Vergleich zu konventionellen Beleuchtungsstrategien erhöht."

Fluence und WUR untersuchten Gurken und Tomaten in den Niederlanden unter vier Beleuchtungsarten: nur Oberlicht bei 250 µmol/m-2/s-1, Oberlicht und Pflanzenkronenbeleuchtung bei 250 µmol/m-2/s-1, nur Oberlicht bei 375 µmol/m-2/s-1 und Oberlicht und Pflanzenkronenbeleuchtung bei 375 µmol/m-2/s-1. Bei den Anwendungen mit Oberlicht und Pflanzenkronen-Beleuchtung wurden zwei Drittel der gesamten PPFD mit der Beleuchtung VYPR von Fluence auf die Oberseite der Pflanzenkronen aufgebracht, während das andere Drittel mit der Beleuchtung VYNE von Fluence in die Pflanzenkronen eingebracht wurde.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studien sind folgende:

Die zusätzliche Beleuchtung des Kronendachs mit der höheren Gesamtintensität steigerte den kumulativen Ertrag bei beiden Gurkensorten um bis zu 110 im Vergleich zur reinen Beleuchtung von oben mit der niedrigeren Intensität.

Ebenso ermöglichte das Hinzufügen von Pflanzenkronenbeleuchtung bei höherer Gesamtintensität eine weniger aggressive Rückschnittstrategie, die in Kombination mit der höheren Lichtintensität auch die kumulierte Gesamtzahl der Gurkenfrüchte bei beiden Sorten um bis zu 53 im Vergleich zu der Behandlung mit nur Oberlicht bei niedriger Intensität erhöhte.

Beide Gurkensorten wiesen bei den Behandlungen mit höherer Intensität zudem eine geringere Gesamtpflanzenhöhe und eine kompaktere Morphologie auf.

Die zusätzliche Beleuchtung des Kronendachs bei der höheren Gesamtintensität steigerte bei beiden Tomatensorten den kumulativen Gesamtertrag und die Gesamtzahl der Tomaten um 62 bzw. 57 im Vergleich zur Behandlung mit der niedrigeren Intensität, bei der nur das Oberlicht verwendet wurde.

Um das ganze Jahr über qualitativ hochwertige Ernten sicherzustellen, erforschen Gurken- und Tomatenanbauer in Gewächshäusern oft zusätzliche Beleuchtungsstrategien, um die Pflanzen in den dunkleren Herbst- und Wintermonaten angemessen zu beleuchten. Dank der neuesten Forschungsergebnisse von Fluence und WUR zur Beleuchtung zwischen den Pflanzenkronen können Anbauer nun zusätzliche Optionen für die Lichtverteilung erwägen, um Ertrag und Qualität zu optimieren und ihre Anbauziele zu erreichen.

Weitere Informationen über Fluence und die laufenden Forschungsinitiativen finden Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005150/de/

Contacts:

Für Fluence,

Emma Chase

pr@fluencebioengineering.com

Handy: +1 512 917 4319