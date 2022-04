Rekordjahr mit einer Umsatzsteigerung von 312 und 49.853 verkauften Fahrzeugen im GJ 2021 gegenüber dem Vorjahr

Rekordumsatz von 668 Mio. GBP, ein Anstieg um 312 gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch signifikantes Wachstum im britischen Einzelhandel

Anstieg der Fahrzeugverkäufe um 233 auf 49.853 Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahr, da Verbraucher das Angebot weiterhin annehmen

Signifikante Verbesserung des UK Retail GPU, Steigerung um 656 GBP auf 427 GBP pro Fahrzeug im GJ 2021 gegenüber dem Vorjahr

Mehrere Übernahmen, die die Infrastruktur, das Angebot, das Team und die geografische Reichweite verbessern

Markteinführung in Frankreich und Deutschland sowie Vorbereitung der Einführung in Italien und Spanien im Jahr 2022

Starke Cash-Position nach der Emission von Wandelanleihen im Wert von 630 Mio. US-Dollar im Februar

Cazoo Group Ltd (NYSE: CZOO) ("Cazoo" oder "das Unternehmen"), Europas führendes Online-Autohandelsunternehmen, das den Autokauf und -verkauf so einfach und bequem wie die Onlinebestellung beliebiger Produkte macht, hat heute seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 veröffentlicht.

Alex Chesterman OBE, Gründer und CEO von Cazoo, erklärte: "Ich bin unglaublich stolz auf das, was das Team von Cazoo seit der Gründung und insbesondere in den letzten 12 Monaten erreicht hat. Unser starkes Wachstum, die rasche Marktexpansion und das überwältigende Verbraucherfeedback geben uns zunehmendes Vertrauen in unsere Strategie und in unsere Fähigkeit, die angestrebten Marktanteile und Rentabilitätsziele zu erreichen.

Im Laufe des Jahres 2021 haben wir wichtige strategische Fortschritte erzielt und weitere Schutzwälle um unser Geschäft herum geschaffen. In Großbritannien haben wir unsere Fahrzeugaufbereitung deutlich früher als geplant in Eigenregie durchgeführt ein schwieriger Prozess, der aber langfristig erhebliche Vorteile mit sich bringt. Außerdem haben wir unseren Autokaufkanal erfolgreich eingeführt, über den wir nun einen großen Teil unserer Fahrzeuge direkt von den Kunden beziehen.

Außerhalb Großbritanniens haben wir unseren gesamten adressierbaren Markt ("TAM") durch unseren Eintritt in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, den vier größten Automobil-Einzelhandelsmärkten in der EU, drastisch erweitert. Zusammen mit Großbritannien generieren diese fünf Schlüsselmärkte ein Umsatzvolumen von über 300 Mrd. GBP, und unser langfristiges Ziel lautet, einen Marktanteil von 5 zu erreichen, weshalb wir durch unsere zukünftigen Wachstumschancen äußerst motiviert sind.

Auch wenn wir in kurzer Zeit enorm viel erreicht haben, stehen wir dennoch erst am Anfang dieser spannenden Reise. Unser starkes Wachstum im Jahr 2021 in Verbindung mit den geschaffenen strategischen Grundlagen, einschließlich unserer umfangreichen Finanzierung, führt dazu, dass wir hervorragend aufgestellt sind, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne zu verwirklichen."

Stephen Morana, Chief Financial Officer von Cazoo, ergänzte: "Ich freue mich über die hervorragenden Fortschritte, die wir im Jahr 2021 gemacht haben. Wir haben ein rasantes Umsatzwachstum von 312 auf 668 Mio. GBP gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, was auf einen Anstieg der verkauften Fahrzeuge um 233 und die gestiegene Akzeptanz unserer Finanzierungs- und Zusatzprodukte zurückzuführen ist. Das vergangene Jahr war erst unser zweites vollständiges Betriebsjahr, und ich bin sehr stolz darauf, wie schnell wir das Geschäft ausgebaut haben.

Ich bin ebenfalls sehr ermutigt durch die strategischen Schritte, die wir im Jahr 2021 unternommen haben und von denen wir glauben, dass sie uns für einen bedeutenden Anstieg des Rohertrags pro Einheit (GPU) in der Zukunft rüsten. Wir haben sinnvolle Investitionen getätigt: Wir führen die Aufarbeitung in Großbritannien mittlerweile in Eigenregie durch und haben unseren Autokaufkanal eingeführt, der unglaublich gut ankommt und im vierten Quartal 2021 mehr als 30 unseres Einzelhandelsumsatzes direkt von den Verbrauchern erwirtschaftet hat.

Diese Investitionen haben sich zwar kurzfristig auf den GPU ausgewirkt, doch die Vorteile liegen auf der Hand sie geben uns eine viel größere Sichtbarkeit und Zuversicht, unser langfristiges GPU-Ziel von 3.000 GBP zu erreichen. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Weg zur Profitabilität fortzusetzen, und obwohl unser UK Retail GPU im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorquartal niedriger ausfallen wird, erwarten wir im Laufe des Jahres wesentliche Verbesserungen, die im zweiten Quartal 2022 nochmals deutlich zulegen und sich für das Geschäftsjahr 2022 der Marke von 900 GBP nähern werden.

Unsere Bilanz ist nach wie vor sehr solide. Im Februar 2022 haben wir durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 630 Millionen US-Dollar aufgenommen. Wir sind davon überzeugt, dass uns dies in Verbindung mit unserem Barmittelbestand von fast 200 Mio. GBP zum 31. Dezember 2021 für die nächsten 24 Monate oder länger einen klaren Spielraum bei der Umsetzung unserer ehrgeizigen Strategie verschaffen wird. Wir glauben zudem, dass unser britisches Geschäft in dieser Phase die Rentabilität erreichen wird."

Zusammenfassung der Ergebnisse Jahr zum

31. Dezember Drei Monate zum

31. Dezember 2021

(ungeprüft) 2020 Änderung 2021

(ungeprüft) 2020 Änderung Verkaufte Fahrzeuge 49.853 14.981 +233% 16.325 6.665 +145% Einzelhandel 34.731 12.097 +22.634 8.714 5.408 +3.306 Großhandel 15.122 2.884 +12.238 7.611 1.257 +6.354 Umsatz (Mio. GBP)1 668 162 +312% 245 75 +227% Einzelhandel (Mio. GBP)1 501 150 +234% 157 69 +128% Großhandel (Mio. GBP) 104 9 +1056% 69 4 +1625% Sonstige (Mio. GBP) 63 3 +2000% 19 2 +850% UK Retail GPU (GBP)2 427 (229) +656 233 (170) +403 Rohertrag (Mio. GBP) 25 (3) +28 2 (1) +3 Bruttomarge (%) 3,7% (1,8%) +5,5% Pkt. 0,7% (1,0%) +1,7% Pkt. Jahresfehlbetrag3 (550) (103) (447) Ber. EBITDA (Mio. GBP)4,5 (180) (81) (99) Ber. EBITDA-Marge (%)4,6 (27,0%) (50,1%) +23,1% Pkt.

1 In den "Einzelhandelsumsätzen" sind 17 Mio. GBP an Verkäufen im Jahr 2021 nicht enthalten, bei denen Cazoo Fahrzeuge als Vermittler für Dritte verkaufte, und nur die aus diesen Verkäufen erhaltenen Nettoprovisionen sind in den "Einzelhandelsumsätzen" enthalten (2020: Null GBP). "Sonstige" enthalten Nebenprodukte, Abonnements, Wiedervermarktung und Wartungseinnahmen.

2 Der UK Retail GPU (Rohertrag pro Einheit) ergibt sich aus den Einnahmen des britischen Einzelhandels und der Nebenprodukte, geteilt durch die verkauften Einheiten des britischen Einzelhandels (ohne Retouren). "UK Retail GPU" wurde früher als "Retail GPU" bezeichnet, da wir vor Dezember 2021 keine Einzelhandelsumsätze außerhalb Großbritanniens hatten. "2021 UK Retail GPU" schließt De-minimis-EU-Einzelhandelsumsätze und EU-Bruttoverluste aus.

3 Der Jahresfehlbetrag enthält einen nicht zahlungswirksamen IFRS-2-Aufwand in Höhe von 241 Mio. GBP als Ergebnis des Unternehmenszusammenschlusses (der "Unternehmenszusammenschluss") mit Ajax I ("Ajax").

4 Das bereinigte EBITDA ist definiert als Periodenverlust aus fortgeführten Geschäften, bereinigt um Steuern, Finanzerträge/-aufwendungen, Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, IFRS-2-Aufwendungen für den Unternehmenszusammenschluss, Marktwertveränderungen bei Optionsscheinen und außerordentliche Posten.

5 Eine Abstimmung mit der am ehesten vergleichbaren Kennzahl nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") finden Sie im Abschnitt "Bereinigte EBITDA-Abstimmung".

6 Die bereinigte EBITDA-Marge ist das Verhältnis des bereinigten EBITDA zum Umsatz.

Finanzielle und strategische Höhepunkte im GJ 2021

Rekordumsatz von 668 Mio. GBP, um 312 höher als im Vorjahr und über der Prognose zum Zeitpunkt der Resultate für Q3 2021

Der Fahrzeugabsatz stieg im Laufe des Jahres um 233 auf 49.853 Fahrzeuge, da sich der starke Wachstumskurs des Unternehmens fortsetzte

UK Retail GPU von 427 GBP, eine deutliche Verbesserung gegenüber (229) GBP im Jahr 2020, gefördert durch eine größere Skalierung, betriebliche Effizienz, einen verbesserten Einkaufsmix und einen Anstieg der Nebenerlöse

Aufbereitung in Großbritannien in Eigenregie mit voller Kontrolle über Aufbereitung und Logistik

Einführung eines Autokaufkanals in der zweiten Jahreshälfte mit einem beträchtlichen Volumen von Fahrzeugen, die direkt von den Verbrauchern bezogen werden

Abschluss mehrerer Übernahmen zur Verbesserung unserer Infrastruktur, unseres Angebots, unseres Teams und unserer geografischen Reichweite

Markteinführung in Frankreich und Deutschland im 4. Quartal und Auftakt der Vorbereitungen für die Einführung in Spanien und Italien im Jahr 2022

Erfolgreiche Steigerung der nationalen Markenbekanntheit in Großbritannien auf über 75 der Bevölkerung

Hervorragendes Kundenfeedback mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,8 Sternen

Börsennotierung an der NYSE mit einem Erlös von ca. 836 Mio. US-Dollar nach Abzug der Gebühren

Finanzielle und strategische Höhepunkte des vierten Quartals 2021

Umsatzsteigerung um 227 auf 245 Mio. GBP gegenüüber dem Vorjahr, gefördert durch die anhaltend starke Akzeptanz unseres Angebots in Kombination mit einer Beschleunigung der Großhandelsumsätze nach der Einführung unseres Autokaufkanals

Anstieg der Fahrzeugverkäufe im 4. Quartal um 145 auf 16.325 Fahrzeuge im gegenüber dem Vorjahr, da die Nachfrage nach Angeboten trotz knapper Lagerbestände weiter zunahm

UK Retail GPU von 233 GBP, wobei Q4 2021 durch die Saisonalität, Vorabinvestitionen in den Autokaufkanal und Kosten für den Ausbau der internen Aufbereitungskapazitäten beeinträchtigt wurde

Erhebliche Schritte zur Ausweitung der internen Aufbereitungskapazitäten, die unmittelbare Ergebnisse mit einem Anstieg des Einzelhandelsbestands auf der Website auf 4.675 bis zum 31. Dezember 2021 brachten

Starke Dynamik des Autokaufkanals mit über 30 des Einzelhandelsumsatzes im Berichtszeitraum, der direkt von den Verbrauchern stammt

Übernahme von Swipcar, Spaniens führendem Online-Automobilmarktplatz, und damit Beschleunigung der geplanten Markteinführung in Spanien im Jahr 2022

Seit Jahresende

Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von 630 Mio. US-Dollar an eine Investorengruppe unter der Leitung von Viking Global Investors zur Unterstützung des weiteren Wachstums und der Expansion in Großbritannien und der EU

Übernahme von brumbrum, Italiens führendem Online-Autohändler inklusive Abonnementplattform, wodurch unsere für 2022 geplante Markteinführung in Italien beschleunigt wird und wir unseren ersten eigenen Standort für die Fahrzeugaufbereitung in der EU erhalten

Weiterer Ausbau unserer Aufbereitungskapazitäten, die erheblich zum Wachstum unseres Website-Bestands auf ein Rekordniveau von rund 6.500 Fahrzeugen in Großbritannien (Stand: 5. April 2022) beigetragen haben

Rekordniveau der Verkäufe in Großbritannien, was auf die erhöhten Aufarbeitungskapazitäten und den verfügbaren Bestand zurückzuführen ist, und sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wurden seit der Markteinführung weitere Erfolge erzielt

Sicherstellung einer Asset-Backed-Securitisation in Höhe von 50 Mio. Euro mit BNP Paribas für das Abonnementgeschäft in Frankreich und Deutschland

Cashflow und Liquidität

Barmittel in Höhe von 193 Mio. GBP zum 31. Dezember 2021. Im Februar 2022 haben wir durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 630 Mio. US-Dollar aufgenommen

Die Investitionsausgaben beliefen sich im Jahr 2021 auf 30 Mio. GBP, da das Unternehmen eine umfangreiche Infrastruktur in Großbritannien und Europa eingerichtet hat

Mittelabfluss in Höhe von 191 Mio. GBP für Fusionen und Übernahmen im Jahr 2021, da wir unsere Infrastruktur, unser Produktangebot und unsere geografische Reichweite erheblich erweitert haben

Mittelabfluss in Höhe von 220 Mio. GBP zur Finanzierung des Bestands im Laufe des Jahres. Im Laufe des Jahres 2022 beabsichtigt das Unternehmen, einen großen Teil seines Bestands, der bisher bar finanziert wurde, per Asset-Finanzierung zu bestreiten, was unsere Liquiditätslage weiter verbessern wird

Ausblick des Unternehmens

Heute bestätigt das Unternehmen den Ausblick, den es zum Zeitpunkt der Kapitalbeschaffung für die Wandelanleihe am 10. Februar 2022 gegeben hat.

Das marktführende Angebot des Unternehmens in Verbindung mit einem wachsenden Bestand wird voraussichtlich zu weiteren Marktanteilsgewinnen in Großbritannien führen. Nach der kürzlich erfolgten Markteinführung in Frankreich und Deutschland plant das Unternehmen, den Erfolg seines britischen Geschäfts auf beiden Märkten zu wiederholen und später in diesem Jahr auch in Spanien und Italien zu starten. Für das Jahr 2022 rechnet das Unternehmen mit dem Verkauf von über 100.000 Einzelhandelseinheiten und einem Umsatz von über 2 Mrd. GBP, was einem Wachstum von ca. 200 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zusätzlich zu den beträchtlichen Marktanteilschancen sieht das Unternehmen auch weiterhin einen klaren Weg für eine signifikante Verbesserung des Retail GPU. Das GPU-Wachstum wird durch eine fortgesetzte Verschiebung des Käufermixes vorangetrieben, einschließlich weiterer Erfolge bei der Beschaffung von Fahrzeugen direkt vom Verbraucher. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die Investitionen bis 2021 und weitere Fortschritte im ersten Quartal 2022 zu kontinuierlichen Effizienzsteigerungen und betrieblicher Hebelwirkung in den Bereichen Aufbereitung und Logistik führen werden. In Verbindung mit weiteren Verbesserungen des Lagerumschlags und der Weiterentwicklung der Produkte, Partnerschaften und Prozesse des Unternehmens erwarten wir, dass der UK Retail GPU im Jahr 2022 bei etwa 900 GBP liegen wird.

UNGEPRÜFTE, VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND SONSTIGES GESAMTERGEBNIS Für das Jahr zum: 21. Dez. 20. Dez. Änderung Mio. GBP Mio. GBP (Mio. GBP) Umsatz1 668 162 506 Umsatzkosten (643) (165) (478) Rohertrag/(-verlust) 25 (3) 28 Marketingkosten (65) (36) (29) Verkaufs- und Vertriebskosten (55) (18) (37) Verwaltungskosten (235) (42) (193) Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (330) (99) (231) Netto-Finanzaufwand (5) (1) (4) Sonstige Erträge und Aufwendungen2 (214) (214) Verlust vor Steuern (549) (100) (449) Steuern (Aufwand)/Gutschrift (1) 1 (2) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (4) 4 Jahresfehlbetrag (550) (103) (447)

1 "Umsatz" schließt Verkäufe in Höhe von 17 Mio. GBP im Jahr 2021 aus, bei denen Cazoo Fahrzeuge als Vermittler für Dritte verkaufte, und nur die aus diesen Verkäufen erhaltenen Nettoprovisionen werden in den Umsatzerlösen ausgewiesen (2020: Null GBP).

2 In den sonstigen Erträgen und Aufwendungen ist ein nicht zahlungswirksamer IFRS-2-Aufwand in Höhe von 241 Mio. GBP enthalten, der aus dem Unternehmenszusammenschluss resultiert. Dies entspricht dem Überschuss des beizulegenden Zeitwerts der von Cazoo an die Ajax-Aktionäre ausgegebenen Aktien gegenüber dem identifizierbaren Nettovermögen von Ajax.

BEREINIGTE EBITDA-ABSTIMMUNG Abstimmung des Jahresfehlbetrags aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf das bereinigte EBITDA 21. Dez. 20. Dez. Mio. GBP Mio. GBP Jahresfehlbetrag (550) (103) Jahresfehlbetrag aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 4 Jahresfehlbetrag aus fortgeführten Geschäftsbereichen (550) (99) Wertberichtigungen: Steueraufwand/-gutschrift) 1 (1) Netto-Finanzaufwand 5 1 Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte 65 7 Aufwand für aktienbasierte Vergütung 44 4 IFRS-2-Aufwand für Unternehmenszusammenschlüsse (nicht zahlungswirksam) 241 Entwicklung des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinen (27) Außerordentliche Posten1 41 7 Berichtigungen gesamt 370 18 Bereinigtes EBITDA (180) (81)

1In den außerordentlichen Posten sind Transaktionskosten in Höhe von 38 Mio. GBP im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss enthalten. Der Restbetrag bezieht sich hauptsächlich auf Transaktionskosten, die beim Erwerb von Tochtergesellschaften entstanden sind.

UNGEPRÜFTE, VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Stand am: 21. Dez. 20. Dez. Mio. GBP Mio. GBP Aktiva Langfristige Vermögenswerte Sachanlagen und Nutzungsrecht aus Vermögenswerten 273 86 Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte 262 27 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 10 7 545 120 Umlaufvermögen Bestand 337 115 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen1 105 29 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 193 244 635 388 Summe Aktiva 1.180 508 Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 79 36 Kredite und Anleihen2 181 88 Leasingverbindlichkeiten 19 6 279 130 Kredite und Anleihen2 68 2 Leasingverbindlichkeiten 71 42 Optionsscheine 43 Rückstellungen 8 3 Latente Steuerverbindlichkeiten 7 197 47 Summe Verbindlichkeiten 476 177 Nettovermögen 704 330 Eigenkapital Aktienkapital, Agio und Fusionsreserve 1.324 447 Einbehaltene Gewinne (618) (117) Rücklage für Währungsumrechnung (2) Summe Eigenkapital 704 330

1 Die geleisteten Vorauszahlungen innerhalb der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen umfassen Bestände, die noch nicht an den Standorten von Cazoo eingetroffen sind.

2 Kredite und Anleihen beinhalten 245 Mio. GBP an Vorratskrediten und Zeichnungsfazilitäten (2020: 87 Mio. GBP), die durch den Fahrzeugbestand gesichert sind.

UNGEPRÜFTE, VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG Für das Jahr zum: 21. Dez. 20. Dez. Mio. GBP Mio. GBP Cashflow aus Geschäftstätigkeit: Jahresfehlbetrag (550) (103) Steueraufwand/(-gutschrift) 1 (1) Netto-Finanzaufwand 5 1 Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte 65 13 Aufwand für aktienbasierte Vergütung 44 4 IFRS-2-Aufwand für Unternehmenszusammenschlüsse (nicht zahlungswirksam) 241 Entwicklung des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinen (27) (221) (86) Bestandsveränderungen (220) (36) Veränderungen bei den abonnierten Fahrzeugen (81) Sonstige Bewegungen des Betriebskapitals (34) 6 Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit (556) (116) Cashflow aus Investitionstätigkeit: Erwerb von Sachanlagen (30) (18) Erwerb und Entwicklung von immateriellen Vermögenswerten (14) (2) Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich der erworbenen Geldmittel (191) (16) Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit (235) (36) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: Nettoerlöse aus dem Unternehmenszusammenschluss 622 Erlöse aus der Emission von Aktien 349 Tätigkeiten zur Fahrzeugfinanzierung 139 20 Sonstige Finanzierungstätigkeiten (20) (8) Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten 741 361 (Abnahme)/Zunahme netto der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (50) 209 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresbeginn 244 35 Nettowechselkursdifferenz (1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresende 193 244

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

