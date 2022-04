München (ots/PRNewswire) -Anlässlich des diesjährigen Weltgesundheitstages unter dem Motto "Our Planet, Our Health" (Unser Planet, unsere Gesundheit) zeigt Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, den Zusammenhang zwischen einem gesünderen Planeten und dem Wohlergehen der Gesellschaft auf und setzt sich mit nachhaltigen Transportlösungen für eine gesündere Umwelt ein."Der Frühling ist die Zeit des Neubeginns. In diesem Frühjahr ruft Yadea Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, sich mehr im Freien zu bewegen und mit grünen Verkehrsmitteln einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Von Fahrten mit Elektrofahrrädern mit Familie und Freunden bis hin zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität mit Elektrorollern - wir möchten alle dazu ermutigen, einen aktiven Lebensstil zu führen und gemeinsam etwas für eine grünere Zukunft zu tun", sagte Aska Zeng, Geschäftsführer von Yadea.Der globale Klimawandel steht zunehmend im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, und Yadea setzt sich gemeinsam mit Gemeinden und Wirtschaftsverbänden für den Schutz unseres Planeten ein. Das Unternehmen hat sich voll und ganz seinem Ziel verpflichtet, Energie zu sparen und CO2-Emissionen zu reduzieren, um einen gesünderen Planeten und eine dynamischere Gesellschaft zu schaffen. In den vergangenen 21 Jahren hat das Unternehmen mehr als 60 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was dazu beigetragen hat, den Kraftstoffverbrauch um 9,84 Millionen Tonnen zu senken. Die Umstellung von herkömmlichen Benzinern auf Elektrofahrzeuge hat auch die CO2-Emissionen um 34,3 Millionen Tonnen reduziert, was der Pflanzung von 1,72 Milliarden Bäumen entspricht.Elektrisch betriebene Fahrzeuge sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Menschen. Dank modernster Technologien und Produkte bietet Yadea seinen Nutzern die Möglichkeit, die Natur mit Elektrofahrzeugen zu erkunden und gleichzeitig einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Aufgrund der beeindruckenden Akkulaufzeit und des komfortorientierten Designs sind die elektrischen Zweiräder von Yadea bestens für Fahrer geeignet, die die verborgenen Winkel einer Stadt oder die Weiten der Natur erkunden möchten. Die meisten elektrischen Transportlösungen von Yadea verfügen über Lithium-Ionen-Batterien mit großer Kapazität, um sicherzustellen, dass die Nutzer bei ihren Fahrten immer größere Strecken zurücklegen können. Gleichzeitig sorgen die ergonomischen Sitze für ein einzigartiges Fahrgefühl: In Fahrzeugen wie dem Y1S bietet ein 820 mm langes Doppelsitzkissen unvergleichlichen Halt bei längeren Fahrten.Die hohe elektrische Leistung macht die Fahrzeuge von Yadea zudem besonders leistungsstark. Mit Yadeas Spitzenmodell, dem elektrischen Zweirad der C1S-Serie, können Fahrer in kürzester Zeit von 0 auf 60 km/h beschleunigen. Außerdem sorgt der 2200W-Motor für ein müheloses Fahrverhalten und eine intelligente Steuerung, selbst an steilen Hängen und in unwegsamem Gelände.Die umfangreiche Produktpalette von Yadea umfasst auch Elektrofahrräder, mit denen jeder die gesundheitlichen Vorteile des Radfahrens genießen kann. Die E-Bikes von Yadea verfügen über einen intelligenten Algorithmus zur gezielten Leistungssteigerung, einen eigens entwickelten Mittelmotor und eine integrierte Triple-Sensing-Technologie, die ein entspanntes Fahren im Freien ermöglicht. Die praktischen E-Bikes von Yadea eignen sich besonders für kurze Ausflüge und Fahrten in der Stadt und bieten die Möglichkeit, einen gesunden Lebensstil zu führen, der sowohl dem Menschen als auch dem Planeten zugutekommt.Die Menschen beginnen schrittweise ihren Lebensstil zu ändern, und zwar in einer Weise, die zuvor nicht möglich schien. Yadea ist stolz und dankbar, an diesem Trend teilzuhaben und mit seinen branchenführenden Elektrofahrzeugen dazu beizutragen, Ihrem Leben nach dem Motto "Electrify Your Life" einen neuen Impuls zu geben. Yadea engagiert sich kontinuierlich für einen gesünderen Lebensstil und lädt die Verbraucher dazu ein, an diesem Weltgesundheitstag die Vorteile der grünen Mobilität kennenzulernen.Informationen zu YadeaYadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40 000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto "Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.Für weitere Informationen besuchen Sie uns hier:Offizielle Website: https://www.yadea.com/Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Germany/Instagram: https://www.instagram.com/yadea.germany/Twitter: https://twitter.com/YadeaGermanyPressekontakt:YADEA-Medienteam,Tel.: 0510-88100267,E-Mail: media@yadea.comOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121646/5191970