DJ Rio Tinto übernimmt von Rusal Kontrolle über Tonerderaffinerien

Von Rhiannon Hoyle

NEW YORK (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Rio Tinto PLC hat nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über die Queensland Alumina Ltd übernommen, eine der größten Tonerderaffinerien Australiens. An dieser hält die russische United Co Rusal einen Anteil von 20 Prozent.

Die Maßnahme folgt auf Sanktionen der australischen Regierung, die darauf abzielen, Russlands gigantische Aluminiumindustrie in die Schranken zu weisen. Australien hat die Ausfuhr von Tonerde, die zur Herstellung von Aluminium verwendet wird, nach Russland oder zu dessen Gunsten verboten. Außerdem hat es Sanktionen gegen den Oligarchen Oleg Deripaska verhängt, der einen großen Anteil am Mehrheitsaktionär von Rusal hält.

"Infolge der Sanktionsmaßnahmen der australischen Regierung hat Rio Tinto bis auf weiteres 100 Prozent der Kapazitäten und der Unternehmensführung von Queensland Alumina Ltd übernommen", teilte das nach Marktwert zweitgrößte Bergbauunternehmen mit. Rio Tinto erklärte, es wolle sicherstellen, dass die Raffinerie, ein großer Arbeitgeber in der Region Gladstone im australischen Bundesstaat Queensland, weiterhin sicher arbeiten könne.

Die Raffinerie produzierte im vergangenen Jahr 3,7 Millionen Tonnen Tonerde. Rusal war für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.

April 08, 2022 00:24 ET (04:24 GMT)

