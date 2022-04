DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW/FORMEL 1 - Die Führungsgremien von Volkswagen haben den Weg für einen Einstieg in die Formel 1 frei gemacht. Wie es nach einer Aufsichtsratssitzung aus dem Konzern hieß, haben Kontrollgremium und Vorstand die Pläne von Audi und Porsche bestätigt. Auf Ebene der Marken war die Zustimmung schon erteilt worden. Porsche verhandelt über eine Beteiligung am Rennstall Red Bull, Audi will McLaren übernehmen. Die Gespräche mit den Partnern laufen aber noch. Auch steht ein Beschluss des Automobilverbands Fia über neue Motorenregeln aus. (FAZ, Börsen-Zeitung)

BOSCH - Bosch-Chef Stefan Hartung warnt vor einem deutschen Ausstieg aus den russischen Gaslieferungen. "Wenn Deutschland einseitig auf russische Gaslieferungen verzichtet, brechen nicht nur bei Bosch hochrelevante Elemente der Lieferkette weg", sagte Hartung. Zudem will der Stiftungskonzern sich nicht komplett aus Russland zurückziehen. Für die Versorgung der normalen Bevölkerung relevante Aktivitäten, die nicht von den Sanktionen betroffen sind, setzt Bosch fort. "Diese wollen wir nicht ohne Rechtsgrundlage einstellen", sagte Hartung. (Handelsblatt)

CITIGROUP/IPO-MARKT - Der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die Aktivitäten am bereits zuvor angeschlagenen IPO-Markt jäh gestoppt. Hinter den Kulissen dauern die Arbeiten an Emissionen allerdings an, sagt Peter Kimpel, bei Citigroup verantwortlich für das Kapitalmarktgeschäft in Deutschland und Österreich. Nach Einschätzung von Kimpel hat dies einen einfachen Grund: "Man muss vorbereitet sein für den Punkt, an dem das Fenster wieder aufgeht." (Börsen-Zeitung)

