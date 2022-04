News von Trading-Treff.de Noch ein Test der 14000er-Region: Freitagshandel startet an der Range-Kante und hat damit die gleichen Marken in der Analyse, wie gestern. DAX-Range beschäftigt Trader weiter Der Donnerstag hätte direkt den Trend der Wochenmitte fortsetzen können, aber suchte erst einmal nach einer Konsolidierung und zumindest kleinen Gegenbewegung. Mit Respekt vor der der 14.000er-Marke skizzierte sich bereits in der Vorbörse eine Bodenbildung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...