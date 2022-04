DJ Evotec erhält 16 Millionen US-Dollar aus Kooperation mit Bristol

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Evotec SE erhält 16 Millionen US-Dollar vom Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb Co, nachdem das deutsche Unternehmen die Auswahl eines weiteren Programms in der Neurologie-Kooperation erreicht hat. Das Programm erweitert die Pipeline im Bereich Neurodegeneration, zu der auch EVT8683 gehört, das Ende 2021 in die klinische Entwicklung eingetreten ist, wie Evotec mitteilte.

Im Gegensatz zu den zuvor nominierten Programmen, die auf niedermolekularen Substanzen basieren, nutzt das nun ausgewählte Projekt einen Antisense-basierten Ansatz. Evotec hat Anspruch auf gestaffelte Beteiligungen bis zu einem niedrigen zweistelligen Prozentbereich an Umsätzen mit allen kommerziellen Produkten, die aus der Zusammenarbeit mit Bristol hervorgehen. Darüber hinaus kann Evotec im Rahmen der Kooperation bis zu 250 Millionen US-Dollar an Entwicklungs- und Umsatzmeilensteinen erhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2022 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.