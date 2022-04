Toshiba erwägt den Rückzug von der Börse. Die Angebote von Private Equity Gesellschaften werden geprüft. Jumbohochzeit im Tankergeschäft. Frontline und Euronav kündigten eine Fusion an. Cyberangriff auf KSB. Der Pumpen- und Armaturenspezialist stellte Eindringling in seinen IT-System fest, kann den Betrieb bisher aber fortsetzen.Asien entwickelt sich am letzten Handelstag uneinheitlich. Die Märkte finden keine einheitliche Tendenz am Freitag. Positiv sticht der Taiwan Weighted Index heraus, der sich vom Rest absetzen kann. Der Terminmarkt tendiert ...

