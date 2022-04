Nach dem massiven Kursanstieg des Euros gegenüber den polnischen Zloty im Februar/März dieses Jahres auf 5,0020 PLN ging es Anfang letzten Monats wieder steil bergab, in einem ersten Schritt zurück in den Bereich des EMA 50 und am Mittwoch sogar auf 4,6090 PLN und somit in den Unterstützungsbereich aus Ende 2021. Der 50-Tage-Durchschnitt konnte nach dem jüngsten Ausbruchsversuch noch nicht zurückerobert ...

