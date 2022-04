Die E-Mail als Marketinginstrument mag nicht das innovativste Medium der Kundenansprache sein, doch sie ist definitiv wirkungsvoller als ihr Ruf. Was du bei Newslettern beachten solltest, damit die Kund:innen dich positiv wahrnehmen. Egal ob einmalige Standalone-Mails, regelmäßige Newsletter, oder situative Transaktionsmails - das E-Mail-Marketing ist erfolgreicher und angesagter als sein Ruf vermuten lässt. Und es weist einen hohen Return on Investment (ROI) auf. Schätzungen zufolge liegt dieser aktuell bei über 44 Euro pro investiertem Euro - so hat es der Bundesverband Digitale Wirtschaft errechnet, der kürzlich einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...