Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX erlebt bisher eine schwierige Woche. Heute könnten zu Handelsbeginn Gewinne anstehen. Die Vorzeichen aus Asien sind zwar rot. An der Wall Street schlossen die großen Indizes dagegen durch die Bank im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Shell, Volkswagen, K+S, Deutsche Telekom, Deutsche Post, HP, Ford und Costco Wholesale Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Hier findet Ihr das "einfach börse"-Video zum Thema "Günstige Aktien finden": https://www.youtube.com/watch?v=HUXerfemrgY