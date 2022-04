DJ Realcube verleiht PropTech Germany Award 2022 an PAUL

Realcube verleiht PropTech Germany Award 2022 an PAUL München, 8. April 2022

Anlässlich der diesjährigen REAL PropTech Awards hat das Münchner Technologieunternehmen Realcube als Hauptsponsor des von blackprintpartners veranstalteten Wettbewerbs den Hauptpreis an das PropTech PAUL übergeben.

"PAUL hat die Jury durch seinen revolutionären Ansatz bei der Digitalisierung der Gebäudetechnik überzeugt. Mit der Lösung für die Senkung des Energieverbrauchs und der Verbesserung von Trinkwasserhygiene wird die Wirtschaftlichkeit und die Wohnqualität von Immobilien verbessert", sagte Laudator und Realcube-CEO Dr. Uwe Forgber. Das PropTech-Unternehmen der Actaqua-Gruppe aus Mannheim erhält die präferierte Anbindung an die Realcube Cloud-Plattform, eine einjährige Management Advisory durch die Digitalisierungs- und Skalierungsexperten von Realcube sowie Reichweite im Markt durch die Positionierung in einer gemeinsamen Marketingkampagne.

Die Preisverleihung des insgesamt mit 35.000 Euro dotierten PropTech Germany Awards fand gestern Abend im Rahmen eines Gala Events in der Frankfurter Unionhalle vor rund 200 PropTech-Enthusiasten und hochkarätigen Vertretern der Bau- und Immobilienwirtschaft statt. In seiner Keynote sprach Realcube-Gründer und -CEO Dr. Uwe Forgber über die Notwendigkeit digitaler Ökosysteme für die Zukunft des Immobiliensektors. "Mehr als 700 PropTechs allein im deutsprachigen Raum liefern wertvolle Innovationen, die der Immobiliensektor dringend braucht. Doch wenn jede Lösung eine Insellösung ist, kommen wir aus dem Silodenken nicht heraus und als Branche nicht weiter."

"Ökosysteme" ist das Zauberwort der Branche. Darin fließen die Daten aus unterschiedlichen Anwendungen und Systemen, die bei einem Immobilienunternehmen im Einsatz sind, in einem zentralen "Data Lake" zusammen und werden durch modernste Technologie in Echtzeit ausgewertet. Werden zusätzliche Daten oder Anwendungen benötigt, lassen diese sich mit einem Klick integrieren und steigern den Erkenntnisgewinn im Unternehmen sofort.

Plattformtechnologie und offene Schnittstellen (API = Application Programming Interface) sind zwingende Voraussetzungen dafür, dass solche Ökosysteme entstehen können. "Mit unserer Multi-Sided-Plattform 4.0 bietet Realcube Immobilienunternehmen und PropTechs die notwendige Digitalisierungsgrundlage sowie Reichweite und Skalierung in unterschiedliche Branchen", sagte Forgber.

«Das Team von Realcube ist stolz, die REAL PropTech Pitches 2022 erfolgreich begleitet und unterstützt zu haben. Es ist unsere Vision und unser Anspruch, die Immobilienbranche mit effizienten digitalen Lösungen zu transformieren. Wir freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit mit PAUL in unserem Ökosystem und die gemeinsame weitere erfolgreiche und für alle gewinnbringende Transformation der Immobilienwirtschaft.»

Die Wettbewerbsergebnisse der REAL PropTech Pitches 2022

ÜBERBLICK

TOP 3 mit Sieger der jeweiligen Wettbewerbskategorie . Kategorie Projektentwicklung & Smart City

Payuca - Urbanistic - VePa . Kategorie Finanzieren, Bewerten, Investieren

Deutsche Teilkauf - Fincredible - Simpleshow . Kategorie Asset- und Portfoliomanagement

Impower - Madaster Germany - Voxelgrid . Kategorie Planen und BIM

Buildemy - Caalas - Planstack . Kategorie Konzepte und Services für Mieter und Nutzer

BeUnity - Hausmeister - Sigo . Kategorie Vermietung, Vermarkung, Verkauf

ARchitecture - ShadowMap - Wohnsinn . Kategorie Bewirtschaftung und Instandhaltung

Animus - Dabbel - GreenCity Solutions . Kategorie Bauen und Sanieren

Alcemy - Cathago - Tenera . Kategorie Gebäude- und Energieeffizienz

Green Fusion - PAUL - Vilisto

Über Realcube: Realcube ist die Cloud-Plattform für eine smarte und flexible Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft. Sie vereint die Kraft von Daten und einem stetig wachsenden Angebot innovativer Partner und Anwendungen für eine neue Art der Business Intelligence. Durch ein standardisiertes Datenmodell, den API-first-Ansatz und den Realcube App Store stellen Immobilienbesitzer und -betreiber ihr individuelles IT-Ökosystem zusammen - 100% maßgeschneidert, flexibel und sofort einsatzbereit. Daten fließen ungehindert und in Echtzeit über den gesamten Lebenszyklus von Bestandsimmobilien. Immobilienunternehmen nutzen damit erstmals die vollständige Datenbasis ihrer Portfolien. Durch die neue Transparenz und KI-gestützte Korrelationen werden Entscheidungen in Echtzeit und Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen möglich. Die Realcube Plattform ist die unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Digitalisierung und ein ESG-konformes Management in der Immobilienbranche.

Ansprechpartner: Mathias Rinka Public Relations media@realcube.com www.realcube.com +49 177 555 91 15 Stollbergstr. 22 80539 München

