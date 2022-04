Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Medartis beschliesst Wandelanleihen-Platzierung nicht durchzuführen



08.04.2022 / 08:56 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Basel, 8. April 2022: Der Verwaltungsrat von Medartis hat beschlossen, die am Donnerstagabend angekündigte Platzierung der Wandelanleihe, nicht durchzuführen. Das Bookbuilding-Verfahren hat zwar eine beträchtliche Nachfrage erzeugt, aber die Erwartungen des Unternehmens nicht vollständig erfüllt. Das Unternehmen kehre gegebenenfalls an den Markt zurück, wenn sich die Bedingungen verbessern. Kontakt

Medartis Corporate Communications

Investor contact: investor.relations@medartis.com

Media contact: corporate.communication@medartis.com

Tel. +41 61 633 37 36

Über Medartis

Medartis wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt rund 700 Mitarbeiter an 14 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com

