Peter Thiel teilt kräftig aus gegen Berkshire-Hathaway-CEO Warren Buffett und weitere berühmte Investoren. Auf der Bitcoin-Konferenz 2022 in Miami sprach er von einer "Finanzherrschaft der Alten", die sich der revolutionären Jugendbewegung in den Weg stelle. Buffett & Co hätten die Bitcoin-Performance blockiert.Thiel warf Buffett, aber auch Larry Fink (Blackrock) und Jamie Dimon (JPMorgan Chase) vor, die ESG-Kriterien als "Hassfabrik" gegen Bitcoin zu benutzen. Dass der Bitcoin noch nicht bei 100.000 ...

