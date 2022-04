Der Nasdaq 100 hat sich am Donnerstagabend doch noch von seinen anfänglichen Verlusten erholt und ist ins Plus gedreht. Auch die Apple-Aktie legte mit einem Plus von 0,2 Prozent zu. Und das, obwohl noch kräftigere Zinserhöhungen anstehen dürften, die Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte und Apple weniger iPhones als erwartet verkaufen dürfte. Für die Apple-Aktie ist dies jedoch kein wirkliches Problem.Nachdem am Mittwoch der ein oder andere Anleger in Panik geraten ist und der Nasdaq 100 ...

