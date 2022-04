Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.04.2022 / 09:30

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Marcus Nachname(n): Ketter

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI

549300PHUU0ZZWO8EO07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts

Pflichterwerb im Rahmen der Share Ownership Guidelines des Vorstandsvergütungssystems

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36.47 EUR 1021.16 EUR 36.79 EUR 183.95 EUR 36.79 EUR 3789.37 EUR 36.6 EUR 2891.40 EUR 36.6 EUR 695.40 EUR 36.63 EUR 73.26 EUR 36.68 EUR 3374.56 EUR 36.68 EUR 1503.88 EUR 36.41 EUR 1492.81 EUR 36.3 EUR 1851.30 EUR 36.21 EUR 3512.37 EUR 35.99 EUR 1835.49 EUR 36.1 EUR 3898.80 EUR 35.97 EUR 1258.95 EUR 35.97 EUR 2050.29 EUR 36.11 EUR 2563.81 EUR 36.11 EUR 866.64 EUR 36.03 EUR 648.54 EUR 36.03 EUR 2666.22 EUR 36.03 EUR 4035.36 EUR 35.83 EUR 3439.68 EUR 35.66 EUR 1818.66 EUR 35.69 EUR 1570.36 EUR 35.59 EUR 3879.31 EUR 35.55 EUR 3661.65 EUR 35.56 EUR 3520.44 EUR 35.75 EUR 3646.50 EUR 35.64 EUR 3457.08 EUR 35.69 EUR 3426.24 EUR 35.56 EUR 1813.56 EUR 35.56 EUR 462.28 EUR 35.56 EUR 1564.64 EUR 35.56 EUR 1813.56 EUR 35.57 EUR 2205.34 EUR 35.51 EUR 3266.92 EUR 35.44 EUR 3898.40 EUR 35.41 EUR 3293.13 EUR 35.36 EUR 3677.44 EUR 35.25 EUR 2009.25 EUR 35.48 EUR 35.48 EUR 35.49 EUR 3903.90 EUR 35.5 EUR 10153.00 EUR 35.5 EUR 40079.50 EUR 35.5 EUR 38837.00 EUR 35.5 EUR 5041.00 EUR 35.54 EUR 35.54 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 35.6826 EUR 190723.4200 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.04.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR



