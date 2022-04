Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG

Unternehmen: Haemato AG

ISIN: DE000A289VV1



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.04.2022

Kursziel: EUR43

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 50,00 auf EUR 43,00.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Zahlen verdeutlichen das Aufwärtspotenzial des sich entwickelnden Geschäftsmodells. Die Ergebnisse beinhalteten einen starken Beitrag des Segments Lifestyle & Aesthetics, der dazu beitrug, die Bruttomarge mit 10,8% in den zweistelligen Bereich zu bringen. Der Umsatz von EUR285 Mio. entsprach der Guidance (EUR280 Mio. bis EUR300 Mio.) und unserer Prognose (EUR287 Mio.), während das EBIT (EUR11,2 Mio.) das obere Ende der Spanne (EUR9 Mio. bis EUR11 Mio.) und unserer Schätzung (EUR10,9 Mio.) übertraf. Die guten Ergebnisse werden jedoch durch einen vorsichtigen Ausblick des Managements für das Jahr 2022 gedämpft, der Gegenwind im Kerngeschäft Spezialpharmazeutika einkalkuliert. Dies kann durch das schnell wachsende Segment Lifestyle & Aesthetics nicht vollständig kompensiert werden kann. Wir haben daher unsere Prognosen gesenkt, was zu einem Kursziel von EUR43 (zuvor: EUR50) führt. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 50.00 to EUR 43.00.



Abstract:

Preliminary figures showcased the upside potential of the evolving business model. Results included a strong contribution from the Lifestyle & Aesthetics segment, which helped push the gross margin into double digits at 10.8%. Sales of EUR285m were in line with guidance (EUR280m to EUR300m) and FBe (EUR287m), while EBIT (EUR11.2m) topped the upper end of the range (EUR9m to EUR11m) and FBe (EUR10.9m). However, good results were dampened by a cautious 2022 outlook from management that factors in headwinds for core Specialty Pharma activities that cannot be fully compensated by the fast-growing Lifestyle & Aesthetics segment. We have thus lowered our forecasts resulting in a EUR43 target price (old: EUR50). Our rating remains Buy.



