... klimaneutral sein. Der US-amerikanische Versicherungs- und Finanzkonzern plant, in 18 Jahren das Pariser Abkommen aus seiner Sicht komplett umgesetzt zu haben.



In acht Jahren sollen alle Einrichtungen des Konzerns komplett mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Seinen Ausstoß von Treibhausgasen will HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP bis 2037 um 46 % gegenüber 2015 reduziert haben.



Ganz unkommentiert lässt Chairman und CEO Christopher Swift die Pläne, Sachverhalte und Zwänge beim Klimaschutz offenbar nicht: Der Konzern unternehme alles, um den gesellschaftlichen Willen zu erfüllen, im Original: "to meet this societal imperative."



Die Aktie des Konzerns aus Hartford, Connecticut, bleibt unterdessen ein Hort der Stabilität. "HIG" erlitt eine runde Halbierung im Corona-Schock 2020 und ca. - 10 % waren die Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Beides wurde, unterschiedlich im Tempo, aufgeholt.



Im 5-Jahres-Zeitraum + 51 % und + 260 % in der Dekade sind aus Anlegersicht eine ordentliche, unaufgeregte Bilanz.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

HARTFORD FINANCIAL SERVICES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de