Deutschland will die erneuerbaren Energien weiter ausbauen, um so einerseits den CO2-Ausstoß zu senken und andererseits die Abhängigkeit von russischen fossilen Energielieferungen zu beenden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat dazu sein "Osterpaket" vorgestellt, nachdem sich die erneuerbaren Energien in Deutschland in weniger als zehn Jahren verdoppeln und deren Ausbaugeschwindigkeit verdreifachen soll. Davon wird mit hoher wahrscheinlich auch Nordex (WKN: A0D655) profitieren, aber wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...