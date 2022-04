Es ist ein Chaos mit Ansage: Nachdem Lufthansa-Chef Carsten Spohr seit Wochen warnt, der größte Airport in Frankfurt sei dem Reiseansturm bis zum Sommer nicht gewachsen, zeichnet sich eine Woche vor den Feiertagen und noch vor Ferienbeginn wichtiger Bundesländer (Bayern, Hessen, NRW) erstes Oster-Chaos in der Luftfahrt ab: In der Rhein-Main-Metropole wirbt Flughafenbetreiber Fraport im Radio um sehr zeitige Anreise.Wen nur das trifft, ist noch glücklich. Erste Flüge mussten bei Airlines bereits gestrichen werden. Bei Lufthansa betraf das v. a. Zubringerflüge. Genaue Anzahl gecancelter Flüge gab es keine, nur die Info, dass die Kunden auf die Deutsche Bahn umgebucht werden. Auch Fraport hielt sich bedeckt, versicherte aber, gemeinsam mit Airlines und Dienstleistern an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...