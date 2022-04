MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baufirmen in Deutschland leiden verstärkt unter Versorgungsengpässen. Bei Umfragen des Ifo-Instituts im März berichteten 37 Prozent der Hochbaubetriebe und 32 Prozent im Tiefbau von Beeinträchtigungen. Das waren jeweils 14 Prozentpunkte mehr als im Monat zuvor. "Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat zu einer hohen Unsicherheit mit Blick auf die Lieferketten geführt", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, am Freitag in München. Die Materialpreise schwankten stark. "Zudem beziehen viele Unternehmen Vorprodukte aus Russland oder der Ukraine. Das erschwert die Bauplanung." Viele Baubetriebe wollten deshalb die Preise erhöhen. Der Index für die Preispläne im Baugewerbe sei auf ein neues Rekordniveau gestiegen./rol/DP/jha