Düsseldorf (pta019/08.04.2022/10:10) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,50%-Anleihe der Noratis AG mit Laufzeit bis 2025 (WKN A3H2TV) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" (4,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-550-noratis-ag-anleihe-20-25-wird-weiterhin-als-attraktiv-positiver-ausblick-45-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Wohnbestandsimmobilien

Kerngeschäft:

Bestandsentwicklung von Wohn-immobilien, Vermietung/Verkauf der Immobilien

Marktgebiet: Deutschland (bundesweit)

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Unter Verfolgung derselben Unternehmensstrategie sind sämtliche Konzerngesellschaften im gleichen Geschäftssegment tätig. Die Noratis AG als Muttergesellschaft fungiert dabei als Managementholding und erbringt in dieser Eigenschaft konzernübergreifende Aufgaben für die gesamte Unternehmensgruppe.

Die Noratis AG hält 100 % der Geschäftsanteile an der im Geschäftsjahr 2015 gegründeten Noratis Wohnen GmbH und der im Juli 2018 gegründeten Noratis Habitat GmbH sowie 94 % an der im Juni 2017 erworbenen Noratis Living GmbH.

An der im Januar 2020 gegründeten Noratis West GmbH hält die Noratis AG 65 % und an der im Oktober 2020 gegründeten Noratis Nordost GmbH jetzt 95 % der Geschäftsanteile. Denn die Anteile an der Noratis Nordost GmbH wurden im Juni 2021 von 75 % auf 95 % erhöht.

Die Noratis AG hat sich mit 49 % an der im Februar 2020 gegründeten G+N Energieeffizenz GmbH beteiligt. Diese wurde mit dem führenden Energiedienstleister GETEC gegründet und ist unter anderem für die Energieversorgung und die Verbesserung der Energieeffizienz für die im Bestand befindlichen Gebäude der Noratis AG zuständig.

Im Juli 2021 (nach dem Bilanzstichtag des Halbjahresbericht) wurde die Noratis Domus GmbH gegründet, an der die Noratis AG 100 % der Anteile hält.

Mitarbeiter: 63

Unternehmenssitz: Eschborn

Gründung/Historie:

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2002 als Noratis GmbH gegründet. 2012 began die damalige Noratis GmbH das aktuelle Geschäftsmodell als Bestandsentwickler zu verfolgen. Am 02.07.2017 im Wege eines Rechtsformwandels zur Noratis AG umgewandelt worden.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Der Noratis-Konzern ist auf die Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien spezialisiert. Ziel ist es, damit die Sicherheit eines Immobilienbestandes mit den attraktiven Renditen aus der Immobilienentwicklung zu kombinieren. Die laufenden Mieteinnahmen des Bestandes sorgen für stetige monatliche Cashflows und stabile Ergebnisse. Nach erfolgreiche Entwicklung werden die Immobilien entweder durch Einzel- bzw. Blockverkauf veräußert oder langfristig im Bestand gehalten. Die aus den Veräußerungen zufließenden Mittel werden primär in den Ankauf von neuen Immobilien investiert. Durch den Ausbau des Immobilienbestandes plant die Noratis AG zukünftig allein aus der Bestandsbewirtschaftung profitabler zu sein, um noch unabhängiger von den Projektverkäufen zu sein.

Im Fokus sind Wohnimmobilien, die über Entwicklungspotenzial verfügen. Darunter fallen meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren. Dabei investiert der Konzern bevorzugt in Städten ab 10.000 Einwohnern oder am Rande von Ballungsgebieten.

Die Immobilien werden so aufgewertet, dass sie auch für Mieter mit kleinen oder mittleren Einkommen ein ansprechendes Preis-Leistung-Verhältnis bieten. Ziel ist also die Schaffung von attraktiven und bezahlbaren Wohnraum.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Die Noratis AG deckt die Kernaufgaben der gesamten Wertschöpfungskette durch eigene Mitarbeiter ab. Darunter fallen der Einkauf, die kaufmännische und technische Entwicklung sowie der anschließende Verkauf. Durch das interne Know-how, das vorhandene Netzwerk in der Branche und die Erfahrung aus den realisierten Projekten kann der Konzern schnell und flexibel auf sich bietende Marktopportunitäten reagieren.

Strategie:

Die Strategie des Noratis-Konzerns zielt auf ein nachhaltiges Wachstum des Wohnimmobilienportfolios ab. Die beiden wesentlichen Ertragsquellen sind dabei die stabilen Cashflows aus Mieteinnahmen sowie kontinuierliche Veräußerungen von bereits entwickelten Immobilien, die in der Regel den Großteil der Umsatzerlöse erwirtschaften. Darüber hinaus soll zukünftig auch ein langfristiger Immobilienbestand aufgebaut werden. Das Immobilienvermögen sowie der Anteil der Mieterlöse am Umsatz soll trotz Veräußerungen durch überproportional mehr Zukäufe stetig gesteigert werden.

Kunden: Mieter und Käufer der Bestandsimmobilien

Lieferanten: Verkäufer von Immobilien mit Entwicklungspotential

Markt / Branche

Nach den Angaben des Statistischen Bundesamt stiegen die Preise für Wohnimmobilien im ersten Quartal 2021 um 9,4 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Besonders stark ausgeprägt war der Preisanstieg für Wohnimmobilien in Großstädten ab 100.000 Einwohnern und in dünn besiedelten ländlichen Kreisen bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Insgesamt wurde im ersten Halbjahr 2021 laut Savills Research ein Transaktionsvolumen von Gewerbe- und Wohnimmobilien von ca. 32,8 Mrd. EUR erreicht. Damit lag das Transaktionsvolumen ca. 21,3 % unter dem Wert des Vorjahres. Ein Grund für diesen Rückgang kann jedoch das Ausbleiben von Mega-Deals sein.

Die Noratis AG ist spezialisiert auf bezahlbare Wohnobjekte mit einfachem und mittlerem Standard. Damit bedient der Konzern eine Nische in der Immobilienbranche, die für private Investoren zu groß und für größere institutionelle Investoren zu klein ist. Das führt zu einem geringen Wettbewerb

[ 1 ] Quellen: Geschäftsberichte 2018 bis 2020, Halbjahresbericht per 30.06.2021, Website des Emittenten, Pressemitteilungen

