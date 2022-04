DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Zeichnung der Anleihe 2022 noch bis 13. April über die Deutsche Börse möglich - Erwartungen in der ersten Zeichnungsphase übertroffen



08.04.2022 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Unternehmensanleihe 2022 - Jetzt noch die köni g sblaue Zukunft mit g estalten!



Zeichnung der Anleihe 2022 noch bis 13. April über die Deutsche Börse möglich - Erwartungen in der ersten Zeichnungsphase übertroffen



Die Unternehmensanleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49) des FC Schalke 04 kann noch wenige Tage gezeichnet werden. Interessenten haben bis Mittwoch (13.4.) um 12 Uhr Zeit Stücke der neuen Anleihe über Ihre Bank und die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse zu erwerben. Die Zeichnungsphase über die vereinseigene Homepage sowie das Umtauschangebot enden am heutigen Freitag (18:00 Uhr). "Mein Zwischenfazit ist ausschließlich positiv. Unsere Erwartungen, was die Zeichnung der Anleihe 2022 betrifft, wurden bereits klar übertroffen. Die enorme Bereitschaft, unseren Verein zu unterstützen, freut uns sehr und zeigt, dass der gemeinsame Weg, den Vorstand und Aufsichtsrat eingeschlagen haben, der richtige ist. Wir gehen diesen nun weiter und kommen Schritt für Schritt voran", so Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen. "Wer jetzt noch zeichnen möchte, hat noch wenige Tage die Möglichkeit, aktiv an einer erfolgreichen Zukunft des FC Schalke 04 mitzuwirken und die finanzielle Handlungsfähigkeit unseres Clubs weiter zu vergrößern. Für das Vertrauen, das uns bisher entgegengebracht wurde, möchten wir uns schon heute herzlich bedanken." Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,50 %, einer Laufzeit bis zum 5. Juli 2027 sowie einem Bundesliga-Bonus, einer einmaligen Bonuszahlung von 2,00 % beim Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison 2025/2026, eine attraktive Anlagemöglichkeit in Niedrigzinszeiten und ein weiterer Baustein, um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins weiter zu vergrößern. Der FC Schalke 04 ist und bleibt eine gefragte Marke, in die es sich lohnt, zu investieren. Rund 160.000 Mitglieder, eine Reichweite von rund neun Millionen Followern weltweit und eine der modernsten Multifunktionsarenen Deutschlands sprechen für sich. Darüber hinaus soll die Knappenschmiede auch zukünftig eines der erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentren des Landes bleiben - was hochkarätige Angebote aus dem europäischen Ausland sowie langfristige Vertragsverlängerungen ehemaliger Knappenschmiede-Spieler untermauern. Sportlicher Erfolg und finanzielle Handlungsfähigkeit bedingen sich - die Anleihe 2022 ist ein weiterer Schritt, den FC Schalke 04 wieder stark zu machen und nach vorne zu bringen - gemeinsam die Zukunft zeichnen. Bei technischen Problemen mit der Zeichnung der Anleihe über ihre Bank kontaktieren Sie uns jederzeit unter wertpapier@schalke04.de. Wir helfen gerne weiter. Der Wertpapierprospekt der Anleihe 2022/2027 steht zum Download auf schalke04.de und bourse.lu zur Verfügung. Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2022 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar. Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2022/2027 Emittent Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Umtauschfrist 18. März bis 8. April 2022 Zeichnungsfrist 18. März bis 8. April 2022 (anleihe.schalke04.de);

18. März bis 13. April 2022 (DirectPlace Börse Frankfurt) Zeichnungsmöglichkeit Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;

Webseite des FC Schalke 04, Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank Emissionsvolumen bis zu 34,107 Mio. Euro gesamt WKN/ISIN A3MQS4 / DE000A3MQS49 Zinssatz (Kupon) 5,50 % p.a. Bundesliga-Bonus 2,00 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2025/2026 Zinszahlungen jährlich, erstmals am 5. Juli 2023 Laufzeit 14. April 2022 bis 5. Juli 2027 Rückzahlungskurs Nennbetrag (100 %) Stückelung/Mindestanlage 1.000,00 Euro Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel Call Option des Emittenten ab 5. Juli 2024 zu 102,5 %,

ab 5. Juli 2025 zu 101,5 % und

ab 5. Juli 2026 zu 100,5 % Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung Börsensegment Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse Valuta/Notierungsaufnahme 14. April 2022

08.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de