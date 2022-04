Der Ölpreis tendiert weiter abwärts. Brent-Öl notierte am 6. März im Hoch bei 137 Dollar, als die Verknappungsangst am Weltmarkt wegen dem Ukraine-Krieg am höchsten war. Seitdem ging es in mehreren Wellen bergab bis auf 98,50 Dollar gestern Abend. Aktuell sehen wir Brent bei 101,31 Dollar, und damit noch gut 5 Dollar höher als kurz ...

