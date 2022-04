DGAP-News: GoingPublic Media AG / Schlagwort(e): Dividende

GoingPublic Media AG: Testierte Jahreszahlen 2021, Dividendenvorschlag



08.04.2022 / 11:05

Corporate News

GoingPublic Media AG: Testierte Jahreszahlen 2021, Dividendenvorschlag

München, 7. April 2022 - Die GoingPublic Media AG veröffentlicht ihre testierten Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2021.

Der Umsatz ging in der AG im Geschäftsjahr 2021 (1.1.-31.12.) auf 1,697 Mio. EUR zurück (Vorjahr 1,967 Mio. EUR, -13,8 %). Das Ergebnis vor Steuern lag bei 357 TEUR (Vj. -84 TEUR). Auf EBITDA-Basis belief sich das Ergebnis auf 389 TEUR (Vj. -48 TEUR). Erstmals fielen im Jahr 2021 Ertragssteuern an. Der Jahresüberschuss nach Steuern lag für das Geschäftsjahr 2021 bei 318 TEUR. Die liquiden Mittel beliefen sich in der AG zum Stichtag auf rund 1,2 Mio. EUR (Vj. 666 TEUR). Die Ertragssituation 2021 war stark beeinflusst durch einen außerordentlichen Ertrag im Zuge der Veräußerung des Geschäftsbereichs VentureCapital Magazin zum 31. März 2021 sowie durch eine zum 30. September 2021 vorgenommene Wertberichtigung der Kaufpreisforderung in Höhe von 100 TEUR für die China-Aktivitäten der Gesellschaft, die 2019 im Rahmen eines Asset-Deals in die damals gegründete China Investment Media GmbH eingebracht worden waren. Erfreulich war aber auch die Entwicklung der operativen Geschäftstätigkeit. So verzeichneten die drei cross-medialen Plattformen aus den Bereichen Kapitalmarkt (GoingPublic, HV Magazin), Mittelstand (Unternehmeredition, FuS) und Life Sciences kumuliert ein Wachstum von rund 11 % und trugen auch maßgeblich zur Ergebnisverbesserung bei.

Der Umsatz der China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote seit Kapitalerhöhung im Dezember 2020: 70%) ging corona-bedingt weiter stark zurück auf 95 TEUR (Vj. 138 TEUR,

-31 %). Das Ergebnis belief sich auf -53 TEUR (Vj. -50 TEUR), das EBITDA lag bei -36 TEUR (Vj. -33 TEUR), die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf rund 50 TEUR. Die Beteiligung BondGuide Media GmbH (Beteiligungsquote: 25%) erwirtschaftete auch im sechsten vollen Geschäftsjahr schwarze Zahlen.

Der am 13. Mai stattfindenden virtuellen Hauptversammlung wird vorgeschlagen, rund 2/3 des Bilanzgewinns in Höhe von 340 TEUR zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 25 Cent je Aktie zu verwenden (insgesamt 225 TEUR), und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Aufgrund der guten Auftragslage geht die GoingPublic Media-Gruppe derzeit für das Geschäftsjahr 2022 von einem zweistelligen Wachstum ihrer cross-medialen Plattformen sowie schwarzen Zahlen aus. Die Transformation zu einem fokussierten Geschäftsmodell steht für die Zukunft weiter im Mittelpunkt der strategischen Neuausrichtung.

Ansprechpartner bei Rückfragen:

GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de

Über die GoingPublic Media AG:

Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 (physische/virtuelle/hybride) Events pro Jahr gegenüber. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland (www.investmentplattformchina.de) bildet die Basis für die 2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote: 70%). Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.

08.04.2022

